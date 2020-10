Aus der offiziellen Pressemeldung

2K hat heute mit einem brandneuen, auf PlayStation5 aufgenommenen Gameplay-Video von NBA 2K21 erstmalig einen Einblick in das gegeben, was die Fans noch in diesem November auf der nächsten Konsolengeneration erwartet. NBA 2K21 wurde von Grund auf neu erschaffen, um die unglaubliche Power, Geschwindigkeit und Technologie der Next-Gen-Konsolen zu nutzen. Das Spiel erscheint am 10. November weltweit für Xbox Series X und Xbox Series S, die Version für PlayStation5 folgt am 12. November in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea und am 19. November in allen anderen Gebieten.

Anzeige

Raytracing inklusive

"Nie zuvor ist uns ein derartiger Grad an Grafikrealismus in einem Videospiel gelungen", so Greg Thomas, Präsident von Visual Concepts. "NBA 2K21 ist ein herausragender Titel, der wie kein anderer das Versprechen der Next-Gen-Konsolen erfüllt: absolut revolutionäre Grafik, blitzschnelle Ladezeiten, unglaubliche neue Spielfunktionen und Gameplay, das nur mit der Hardware der nächsten Generation möglich ist."

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Die Next-Gen-Version von NBA 2K21 soll bieten:

Einen spektakulären Grafikfortschritt: Ausleuchtung, Texturen, Physiken, Animationen und mehr Funktionen der nächsten Generation bringen die visuelle Präsentation von NBA 2K21 an die Grenze des Machbaren;

Neu erstellte Spielerbewegungen und Spielerwirkungen, optimiert durch eine neue Animation auf dem Feld und Kollisions-Engines, die ein nahtloseres, härteres Spiel ermöglichen;

Die gesamte Arena wird zum Leben erweckt, mit mehr als 150 einzigartigen, KI-getriebenen Charakteren, die reibungslos interagieren und ein bahnbrechendes Erlebnis auf den unteren Rängen ermöglichen.

Die Next-Gen Version von NBA 2K21 muss auch für Besitzer der aktuellen Fassung separat erworben werden. Einzig Käufer der Mamba Forever Edition dürfen sich über eine gratis Standard-Edition freuen.