Riven wird der dritte und damit letzte Champion der am 16. Dezember neu erscheinenden Erweiterung "Cosmic Creations" für Legends of Runeterra sein. Zusammen mit den schon zuvor angekündigten Victor und Zoe, hebt Riven die Gesamtanzahl der Champions im League-of-Legends-Kartenspiel auf 48 an - sechs Champions für jede der acht Regionen.

Neues Schlüsselwort: "Schmiede"

Noxus' sechste Championess wird 3 Mana kosten. Ihre Stats sind mit 3|4 dafür überdurchschnittlich gut. Riven führt darüber hinaus ein neues, für sie spezifisches Schlüsselwort ein: "Schmiede" - jedes Mal, wenn Rivens kontrollierender Spieler sich im Angriffszug befindet, erschafft (=schmiedet) Riven eines von drei unterschiedlichen Schwertteilen.

Jedes dieser Teile wird zu einem ein Mana kostenden Sofort-Zauber, der entweder +2|+0, Direktangriff oder Überwältigen verleiht. Sind alle drei Teile jeweils einmal ausgespielt worden, erhält der Spieler Rivens Schwert: die Klinge des Exils. Sobald dies geschehen ist, steigt Riven eine Stufe auf. In ihrer vollendeten Form schmiedet die Schwertkämpferin nach wie vor jedes Mal eines der drei Klingenteile, zusätzlich dazu verdoppelt sich ab sofort aber auch ihre Angriffskraft, jedes Mal, wenn Rivens Stärke erhöht wird.

Cosmic Creations ist die letzte Erweiterung für Legends of Runeterra die 2020 erscheint und wird ab Morgen auf allen Servern online sein.