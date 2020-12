Zoe wird nach Victor der zweite neue Champion für die neu erscheinende Erweiterung "Cosmic Creations" in Legends of Runeterra sein. Die kleine Zauberfee wird Targon zugeordnet werden und damit den Championpool der Region auf sechs erhöhen.

Himmlischer Teemo

Von den Stats und der Aufmachung her, erinnert der neue Champion an Teemo. Auch Zoe ist eine ungreifbare Einheit mit sowohl einem Angriffs- als auch Lebenspunkt. Wie bei dem pilzeliebenden Yordle wird die Fähigkeit bei der kleinen Fee auch dann getriggert, wenn sie Schaden am Nexus verursacht.

Anzeige

Hier enden aber die Gemeinsamkeiten zu Teemo, denn anstatt daraufhin fünf Poff-Pilze in das Deck des Gegners zu mischen, erhält Zoes Besitzer die "Supercoole Sternenkarte" auf die Hand. Diese ist ein zwei Mana kostender Sofort-Zauber, der den Spieler eine himmlische Karte ersuchen lässt, die drei Mana oder weniger kostet. Die Kosten der Supercoolen Sternenkarte verringern sich um 1 Mana, sollte der Spieler noch ein weiteres Exemplar dieser auf der Hand haben.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Um aufzusteigen muss Zoe gesehen haben, wie der Spieler zehn verschiedene Karten mit unterschiedlichen Namen ausgespielt hat. Im Anschluss ändert sich Zoes Fähigkeit. Anstatt der Erschaffung der "Supercoolen Sternenkarte" erzeugt die Fee bei einem Nexusschlag nun die Karte "Erblickt das Unendliche". Anstatt wie in der Standard-Version zwei Mana zu kosten, wird der von Targons neustem Champion erschaffene Zauber für null Mana spielbar sein.

Mit einer aufgelevelten Zoe auf dem Spielfeld erhält außerdem jeder neu beschworene Verbündete die Schlüsselwörter aller schon auf dem Schlachtfeld befindender Mitstreiter. Wie immer bekommt natürlich auch der neuste LoR-Champion bei Levelaufstieg das obligatorische +1|+1 auf seine Stats.

Neben Zoe und Victor soll noch ein weiterer Champion bis zum Release von Cosmic Creations am 16. Dezember vorgestellt werden. Vieles deutet dabei auf Riven hin.