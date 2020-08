Mit Leona wurde letztens die Anführerin der Solari angekündigt, nun soll auch ihre Gegenspielerin den Weg in Legends of Runeterra finden. Diana ist nach Taric und eben Leona der inzwischen dritte Champion für die neue Region "Targon", die mit der kommenden Erweiterung "Call of the Mountain" veröffentlicht wird.

Wenn der Mond am hellsten scheint

Diana ist der bisher günstigste Champion, der für CotM erscheinen wird. Gerade einmal zwei Mana wird sie kosten, ihre Stats sind mit 2|2 entsprechend niedrig. Meist überzeugen die Helden-Karten in Legends of Runeterra aber nicht (nur) durch pure Stats-Gewalt. In Dianas Fall ist es ähnlich.

Während 2|2 auf den ersten Blick wenig überragend daherkommen, ändert sich der Blickwinkel, sobald man mit einberechnet, dass die Anführerin der Lunari zum einen über das Schlüsselwort "Direktangriff", zum anderen über die Möglichkeit verfügt, sich ihren Gegner per "Herausforderer" auszusuchen. Während Direktangriff aber permanent ist, muss Herausforderer durch das erfüllen der Nachteinbruch-Bedingung erst aktiviert werden.

Ähnlich wie bei ihrem Sonnen-Pendant Leona, erreicht Diana ihre vollendete Form, wenn sie gesehen hat wie Nachteinbruch mindestens vier Mal aktiviert worden ist. Auf Stufe 2 erhält die Mond-Sekten-Anführerin jedes Mal, wenn Nachteinbruch aktiviert wird, +2|+0 auf ihre Stats - zusätzlich zur Herausforderer-Fähigkeit. Zusammen mit den obligatorischen +1|+1 für den Stufenaufstieg ergibt das im besten Fall einen Champion, der sich für gerade einmal drei Mana jede gegnerische Einheit mit fünf oder weniger Leben vorknöpfen kann, ohne selbst Schaden nehmen zu müssen.

Dianas Zauberkarte ist "Dianas Fahle Kaskade". Ein Zauber, der einem Verbündeten für zwei Mana sofort +2|+1 verleiht. Wird ihr Nachteinbruch-Effekt aktiviert, zieht der Spieler zusätzlich eine Karte.