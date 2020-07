Mit Patch 1.6 startete nicht nur das Seelenblumenfest in Legends of Runeterra, es gab natürlich wie gewohnt auch einige Balance-Updates in Form von Karten-Änderungen. Insgesamt wurden 20 Karten der aktuellen Meta angepasst. Fans der Regionen Noxus und Ionia müssen sich am ehesten umgewöhnen - jeweils vier beliebte Karten wurden von Riot Games umgestaltet.

Rolle rückwärts bei Braum und Anivia

In Patch 1.4 wurden sowohl Braum als auch der Eisvogel Anivia gebufft., um der bis dato unterrepräsentierten Freljord-Region einen kleinen Power-Schub zu verpassen. Mit Patch 1.6 erfolgt die (leichte) Rolle rückwärts. Beide Champions werden wieder ein Stück weit generft. Sind aber trotzdem noch stärker als in ihren ursprünglichen Version vor Patch 1.4.

Braum

Freljords Beschützer wird auf beiden Stufen ein Angriffspunkt abgezogen. Fortan verfügt Braum also über keinen Angriffspunkt auf Stufe 1 bzw. einen Angriffspunkt auf Stufe 2.

Anivia

Einivia, Anivias Ei-Form, erhält einen Lebenspunkt weniger. Damit sollte sie ab sofort einfacher daran gehindert werden, nach einer Runde Pause, wieder vollständig regeneriert auf das Schlachtfeld zurückkehren zu können.

Neben den beiden Champions aus Freljord wird mit Heimerdinger noch ein weiterer Champ abgeschwächt werden. Dabei soll aber nicht direkt am kleinen Erfinder, sondern an seinen Türmen, die er abhängig von den gespielten Zauber-Kosten konstruiert, geschraubt werden:

Heimerdinger

Ab sofort konstruiert Heimerdinger bei Zaubern mit 3 Manakosten keine ungreifbaren, sondern bedrohliche 3|1er-Türme. Ungreifbare Türme werden nun erst bei 6-Mana-Zaubern konstruiert. Die aus 4 Manakosten entstehenden Türme tragen ab sofort das Schlüsselwort Überwältigen.

Alle weiteren Balance-Änderungen im Überblick

Demacia

Erbarmungslose Verfolgung : Der Zauber zum "Mobilisieren" wurde von Schnell auf Langsam abgestuft. Gleiches gilt demnach für Lucians Sonder-Zauber-Version.

Noxus

Arena-Buchmacher : Sowohl die Kosten als auch das Leben des Buchmachers sinken um 1. Der geschäftige Yordle ist jetzt eine zwei Mana kostende 2|2er-Einheit.

: Sowohl die Kosten als auch das Leben des Buchmachers sinken um 1. Der geschäftige Yordle ist jetzt eine zwei Mana kostende 2|2er-Einheit. Basilisk-Reiter : Der überwältigende Reiter ist seit dem Lebensbuff aus Patch 1.4 schlichtweg zu stark. Seine Stärke wird von 5 auf 4 reduziert.

: Der überwältigende Reiter ist seit dem Lebensbuff aus Patch 1.4 schlichtweg zu stark. Seine Stärke wird von 5 auf 4 reduziert. Scharlachrote Adeptin : Dieses Mal wurde etwas am Text geändert: Anstelle jedes Mal wenn die Adeptin Schaden überlebt, zwei Schaden am gegnerische Nexus zu verursachen, zieht sie diesem ab sofort nur noch einen Lebenspunkt ab.

: Dieses Mal wurde etwas am Text geändert: Anstelle jedes Mal wenn die Adeptin Schaden überlebt, zwei Schaden am gegnerische Nexus zu verursachen, zieht sie diesem ab sofort nur noch einen Lebenspunkt ab. Grenadier der Legion : Ähnliches Prinzip, wie bei der Scharlachroten Adeptin: bei seinem Ableben verursacht der Grenadier ab sofort nur noch einen anstatt zwei Schaden am gegnerischen Nexus.

Piltover & Zhaun

Geniestreich : Der beliebte Sofort-Zauber wird ab sofort 4 anstatt 3 Man kosten.

: Der beliebte Sofort-Zauber wird ab sofort 4 anstatt 3 Man kosten. Grubenbuddler : Zum einen werden die Kosten des Grubenbuddler von 2 auf 3 Mana erhöht. Dafür kann der Spieler nun eine Karte nachziehen anstelle nur eine Karte als Ausspielbedingung abzuwerfen.

: Zum einen werden die Kosten des Grubenbuddler von 2 auf 3 Mana erhöht. Dafür kann der Spieler nun eine Karte nachziehen anstelle nur eine Karte als Ausspielbedingung abzuwerfen. Zhaunisches Straßenkind : Auch hier wird gleich wie beim Grubenbuddler an der Ausspielbedingung geschraubt. Was für den Buddler gilt, gilt nun auch für das Straßenkind.

Ionia

Schattenassassine : Die Angriffspunkte des bis dato Pflichtprogramms eines jeden Ionia-Decks wird abgeschwächt: Von 2 auf 1.

: Die Angriffspunkte des bis dato Pflichtprogramms eines jeden Ionia-Decks wird abgeschwächt: Von 2 auf 1. Stahlsturm : Die Kosten des betäubenden Schnellzaubers verringern sich von 3 auf 2 Mana. Gleiches gilt natürlich auch für Yasuos Sonder-Zauber-Version.

: Die Kosten des betäubenden Schnellzaubers verringern sich von 3 auf 2 Mana. Gleiches gilt natürlich auch für Yasuos Sonder-Zauber-Version. Flussformer : Die Lebenspunkte der Einheit werden von 1 auf 2 angehoben.

: Die Lebenspunkte der Einheit werden von 1 auf 2 angehoben. Ionias Wille : Noch ein bis dato Pflichtprogramm - ab sofort 5 anstatt 4 Mana kostend.

Bilgewasser