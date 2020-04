Demacias Flügel sind angekommen: Quinn ist der erste Champion, der zum offiziellen Launch von Legends of Runeterra am 30. April in das Spiel kommen wird. An ihrer Seite natürlich ihr treuer Gefährte, der Adler Valor.

Insgesamt sollen über 120 neue Karten, sowie eine neue Region neu hinzukommen. Darunter auch elf Champions. Quinn macht nun den Anfang.

Quinn bringt neues Schlüsselwort

Quinn ist aktuell zwar nicht der stärkste Champion in League of Legends, aber ihre LoR-Statistiken - 3|4 auf Level 1; 4|5 auf Level 2 - sind solide und sollten gut in Aggro- und Mittelklasse-Builds passen. Mit einem Preis von fünf Mana beschwört Quinn beim Betreten des Schlachtfelds zusätzlich ihren fliegenden Gefährten Valor (2|1) herauf.

Aber das wirklich Besondere an ihr ist: sie bringt mit "Scout" ein neues Schlüsselwort in das Spiel.

"Scout" ermöglicht es Spielern, sich zu mobilisieren, nachdem sie bei ihrem ersten Angriff nur mit Einheiten angegriffen haben, die "Scout" besitzen. In Verbindung mit Quinn und Valor treffen die Scout-Angriffe besonders stark, denn ist die demacianische Heldin einmal aufgelevelt, zwingt ihr Adler per "Herausforderer" automatisch den stärksten Gegner ihn zu blocken. Und nimmt quasi so den härtesten Widersacher aus dem Spiel.

4 neue Karten veröffentlicht

Neben Quinn veröffentlichte Riot Games noch vier weitere Karten.

Drei davon tragen das neue Schlüsselwort "Scout".

Bis zum offiziellen Start von Legends of Runeterra sind es noch drei Wochen. Massig Zeit für viele weitere Kartenenthüllungen. SPORT1 hält euch wie immer auf dem Laufenden.