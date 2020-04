Maokai, der verdorbene Baumriese, ist der dritte neu veröffentlichte Champion für Legends of Runeterra. © Riot Games

Robin Ahlert Lesedauer: 3 Minuten

Für das am 30. April startende Legends of Runeterra veröffentlicht Riot Games nach und nach neue Karten. Nach Demacia und Freljord sind nun die Schatteninseln am Zug.