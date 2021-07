TSM will sich in Brasilien etablieren - Start mit Wild Rift

Eines von vielen? So kündigte TSM FTX das neue Wild Rift Roster an, das in Brasilien beheimatet sein wird. Demnach sei der Plan, sich in dem Land in mehreren Titeln breit aufzustellen.

Über Brasilien ins Wild Rift

Das Roster besteht derweil nicht nur aus fünf Spielern, sondern bringt für die Baron Lane und die ADC-Position jeweils einen Substitute mit.

Mit im brandneuen Team sind:

"InZone" (Baron Lane)

Luiz Carlos "Sonyy" da Silva (Baron Lane)

Matheus "tetis" Terra (Jungle)

Felipe "mike" Michels (Mid Lane)

João Victor "Petroni" Petroni de Paiva (ADC)

Daniel "Danzor" Mussoi (ADC)

"Carlito" (Support)

Die Region ist deshalb interessant, weil Riot Games vor geraumer Zeit angekündigt hat, die Wild Rift Season mit einem großen Turnier in Brasilien zu starten. Das Event beginnt heute Abend um 19 Uhr, das Teilnehmerfeld ist klein:

Só Agradece Esports

Flamengo Esports

GOAT

TSM FTX

Rund 10.000 US-Dollar werden ausgeschüttet, die genaue Aufteilung ist noch offen. Bereits am morgigen Samstag steigt das Grand Final auf dem brasilianischen Riot Games Kanal.

Im August geht es dann weiter mit der Wild Rift Tour, die auf 50.000 US-Dollar Preispool kommt. Im Herbst sollen dann die Wild Rift Worlds steigen.

TSM FTX in Brasilien

Welche weiteren Titel im Visier der brasilianischen "Tochter" von TSM FTX stehen, ist derweil noch offen. Für eine Expansion in gewisse Regionen war TSM CEO Andy Dinh schon Anfang Juni zu begeistern. Denkbar wären auch Roster für bereits bestehende TSM-Games wie League of Legends, um eine hauseigene Talentschmiede in einem anderen Land zu etablieren.

Besonders erfolgreich waren zuletzt die brasilianischen Teams in Rainbow Six Siege. Die Ninjas in Pyjamas gewannen im Finale des Six Invitational gegen das ebenfalls brasilianische MIBR.