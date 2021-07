Ob die Enthüllung des Splash Arts für den neuen League-Champion so geplant war, lässt sich nicht sagen. Fakt ist aber, dass mit der Veröffentlichung des neuen Mid Laners die Geschichte um Lucian, Senna, Viego, Tresh und Co. weiter erzählt wird.

Wir erinnern uns, dass die Story des Ruined Kings mit der Ankunft Sennas begann und mit der Zeit immer weitere Kreise zog. Unter anderem wurde im Anschluss Viego, der "gestürzte König" höchstselbst, als spielbarer Charakter in League of Legends implementiert und mit einer eigenen Ruined-Skinline bedacht.

Grundsätzlich geht es dabei um die immerwährende Liebe Viegos zu seiner verstorbenen Frau, die er mit allen ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und darüber hinaus ins Leben zurückholen will. Dabei ist es ihm jedes Mittel recht und so korrumpiert er verschiedene Charaktere aus der Welt von League of Legends, um diese für seine Zwecke zu missbrauchen. Im Zuge dieser Storyline spielen auch die Sentinels of Light eine große Rolle, zu denen Lucian und Senna gehören.

Auch der neue Champion, Akshan, ist Teil dieser Truppe - zumindest lässt sein Beiname "The lost Sentinal" diesen Schluss zu.

Wann genau Riot Games plant, den Charakter zu veröffentlichen, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt. Das Event "Rise of the Sentinals" beginnt jedoch bereits am 08. Juli, weshalb auch der Release Akshans nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen dürfte.