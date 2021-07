Ziggs ist der einzige Meta-relevante Bot-Lane Champion, der einen Nerf erhalten hat. Seinem Kit schadet das allerdings nicht: Er ist minimal schlechter im Early Game, was keine Rolle spielt, da man Ziggs für das Teamkill-Potenzial seiner Ultimate und nicht für seine Laning Phase spielt. Genau wegen dieser starken und explosiven Ultimate ist Ziggs auch eine Meta-Empfehlung für Patch 11.14.

Jhin, Ezreal und Kog’Maw: Die drei Könige

Egal welche Meta, egal welcher Patch: Jhin bleibt gefährlich. Die Crit-Hits des Sniper Champions sind immer stark, egal in welcher Phase sich League of Legends gerade befindet. Ein Late Game Jhin ist also auch in der jetzigen Meta ein Problem für das gegnerische Team und mit Galeforce gebt ihr dem Champion ein Tool, um den Gegnern im Notfall zu entkommen.

Ezreal bleibt dank seinem Poke Damage auch in Patch 11.14 einer der stärkeren ADCs: Poken und hinter Tanks verstecken ist eigentlich immer ein guter Plan mit ihm und wenn ihr eure Qs landet, dann macht ihr die eher schwache frühe Laning Phase auch wieder gut: Sein Nachteil ist und bleibt die Tatsache, dass Minions ihm anfangs mit ihrem Stellungsspiel den Spaß vermasseln.

Kog’Maw ist aktuell der stärkste ADC, wenn ihr ihn mit einem Enchanter Support spielt, um seiner schwachen Mobilität entgegenzuwirken. Wenn Kog’Maw dann einmal im Late Game angekommen ist, ist sein Damage so stark, dass selbst Tanks ihm nicht mehr standhalten können – dafür ist seine Armor Penetration einfach zu… penetrierend. Für das gegnerische Team ist Kog’Maw ein absoluter Albtraum in Teamfights.

Zyra & Leona: Die Queens der Supports

Bei den Supports hat sich nicht viel getan: Leona und Zyra sind an der Spitze, wobei wir Zyra aktuell als etwas besser empfinden. Leona trumpft mit ihrer Q und ihrer W/E Kombo. Ihre Tankiness erlaubt es ihr, für ihren ADC Schaden zu nehmen und ihre Ultimate kann gut und gerne mal ein Spiel drehen.

Trotzdem ist Zyra in Patch 11.14 aktuell die Nummer 1. Warum? Sie richtet sehr viel Schaden an, verteilt viele Stuns, hat eine enorme Range und hält zudem die Gegner mit ihren Pflanzen fern. Das alles ist nicht nur effektiv, sondern macht auch sehr viel Spaß zu spielen.