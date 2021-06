Dass sich im kommenden League-of-Legends-Patch vieles um Items drehen wird, war schon seit einigen Tagen bekannt. Nicht umsonst veröffentlichte Riot Games mit "Hullbreaker" und "Anathema's Chains" gleich zwei neue Gegenstände, die schon seit geraumer Zeit auf den PBE-Servern getestet werden können. Tatsächlich war dies aber nur ein Vorbote für das, was wirklich kommen sollte.

Gestern Mittag ließ Riot Games' Gameplay Design Director Mark "Scruffy" Yetter die Bombe platzen: Neben der Einführung von Hullbreaker und Anathema's Chains werden insgesamt 17 der bestehenden Items gebufft, generft oder schlichtweg umjustiert. Ein Überblick:

Item-Buffs

Luden's Tempest

Liandry's Anguish

Everfrost

Moonstone Renewer

Ghost Poro Rune

Item-Nerfs

Divine Sunderer

Shurelya's

Cosmic Drive

Nimbus Cloak

Galeforce

Prowler's Claw

Item-Justierungen

Stridebreaker

Trinity Force

Lich Bane

Black Cleaver

Dead Man's Plate

Death's Dance

Obwohl sich in Patch 11.13 eigentlich alles um Items dreht, dürfen die die üblichen Champion-Änderungen nicht fehlen. Insgesamt werden hier dieses Mal acht Champions neu ausbalanciert.

Meta-Nerfs

Auch wenn es dieses Mal nur eine kleine Auswahl an Champions auf Riots Patchliste geschafft hat, könnten die Auswirkungen auf die momentane Meta recht deutlich sein. Mit Rumble und Lee Sin werden alleine zwei Charaktere mit dem Nerfhammer getroffen, die gut und gerne als Stammgäste in jedem Pro-Play-Draft bezeichnet werden können. Ob das nach 11.13 auch noch so sein wird?

Nerfs

Lee Sin : E-Schaden fällt von 100-260 auf 100-220

: E-Schaden fällt von 100-260 auf 100-220 Riven : Das Schild (E) der Top-Lanerin wird von 95-215 auf 80-200 reduziert.

: Das Schild (E) der Top-Lanerin wird von 95-215 auf 80-200 reduziert. Rumble: Sowohl der Cooldown, als auch der zusätzliche Movement-Speed von Rumbles W wird abgeschwächt.

Buffs

Aphelios : Die Passive des Bot-Lane Marksman wird verstärkt

: Die Passive des Bot-Lane Marksman wird verstärkt Olaf : Das Leben des Wikingers steigt pro Level ab sofort um 100 statt 93 Punkte

: Das Leben des Wikingers steigt pro Level ab sofort um 100 statt 93 Punkte Xayah: Der Schaden, den Xayah durch ihre Q im Verbund mit ihren Federn verursachen kann wird vor allem für das Late-Game angehoben: Von 45-125 auf 50-150 Schaden pro Feder.

Sonstige Veränderungen