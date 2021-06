LoL Patch 11.13 bringt nicht viel Neues im Jungle. Xin Zhao entscheidet 1v1-Duelle durch seinen absurden Damage weiterhin meist für sich. Daran ändert auch der Hail of Blades-Nerf nichts – Xin Zhao bleibt King of the Jungle. In der Mid-Lane gibt es dagegen einige Änderungen.

LoL Patch 11.12 – Das sind die besten Mid-Laner

Akali ist zwar am Anfang der Laning-Phase ziemlich schwach. Aber ab Level 6 kann sie zum Assasinen-Albtraum eurer Gegner werden. Ihre Ulti lässt euch die meisten Feinde one-shotten.

Ahri interessiert der Nerf von Cosmic Drive nicht. Movement Speed ist ja bekanntlich in ihr Kit eingebaut und Mage Mythics ist außerdem billiger geworden – dadurch kann sie ihr Powerspike noch früher erreichen. Ein guter Pick gegen Assassinen ist übrigens Malzahar – seine Ultimate ist ein sicherer Lockdown. Auch ihm kommen billigere Mythic Items zugute.

Der Preisnachlass hilft natürlich auch Annie. Sie zählt zu den solidesten Picks in den vergangenen Wochen. Lauft mit ihr durch die Kluft und zündet eure Feinde an. Zündeln ist ausnahmsweise mal erlaubt.

Auf der Top-Lane macht ihr mit Jax, Camille und Fiora weiterhin nicht viel verkehrt. Das neue Item Hullbreaker spielt allen drei in die Karten, Fiora profitiert zusätzlich von Anathema's Chains. Wie gemacht sind die beiden Items allerdings für Yorick. Mit ihnen solltet ihr im 1v1 fast unaufhaltbar sein und mit Divine Sunderer pusht ihr die Ulti-Damage ordentlich.

Auch Nasus ist ein Divine Sunderer-Champ. Weiterhin gilt, Nasus kann einfach seine Q stacken und gehört nicht zuletzt dadurch zu den simpelsten Champs im Game. Nach Divine Sunderer empfiehlt sich für Nasus aktuell Hullbreaker und Frozen Heart - damit sollten Gegner einfach überrollt werden

