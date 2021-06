Wer wirklich Veränderungen will, muss sich wohl noch eine Woche gedulden. Der aktuelle Patch 11.12 hat wenig Anpassungen für die Support und ADC Positionen mitgebracht. Draven und Aphelios haben Buffs bekommen, aber das sind eben zwei Champions, die wir seit Jahrhunderten nicht mehr ernsthaft in der in der Meta gesehen haben.

Patch 11.12: Welche Champions bestimmen die Bot-Lane Meta?

Auch in diesem Patch sind Enchanter-Supports wieder sehr in Mode. Allen voran Janna und Lulu. Mit den zahlreichen Buffs für Movement Speed, um den sich in der aktuellen Meta alles dreht und ihre vielfältigen Schilde und Heilungen, können die beiden Supports wirklich jedem ADC ein entspanntes Leben bescheren. Einen etwas anderen Weg geht Leona, die auch seit ewiger Zeit schon konstant gute Leistungen bringt. Zusammen mit ihrem Engage-Kit voller CC gewinnt sie Lanes auch gern mal im Alleingang. Ihre Tankiness wird wohl mit dem neuen Support-Item in Patch 11.13 neue Höhen erreichen.

Ezreal hat nach den Buffs im letzten Patch seine Position innerhalb der besten ADCs noch weiter gefestigt. Durch seine extrem gute Synergie mit Divine Sunderer stieg sowohl seine Play-Rate als auch seine Win-Rate an. Besser sind im aktuellen Patch nur Miss Fortune und Jhin.

Miss Fortune eignet sich besonders, weil sie so vielseitig ist und ihr von Duskblade bis Krakenslayer eine große Auswahl darüber habt, welches Mythic Item ihr wählen wollt. Jhin ist wie Leona einfach ein gut designter Champion mit einem soliden Kit, der Spaß macht. Seine einzige wirkliche Schwäche, die fehlende Mobilität, wird mit den oben genannten Enchanter-Supports oder Items wie Galeforce ausgeglichen. Wir werden sehen, wie sich der nächste Patch darauf auswirkt.