Auf der Support-Position wurden in Patch 11.11 mehrere Items angepasst, darunter Moonstone Renewer und Staff of Flowing Water. Außerdem gab es Änderungen an mehreren Champions, darunter auch einige Supports und ein ADC. Wer sind also im aktuellen Patch die besten Champions, die ihr auf der Bot-Lane spielen könnt?

LoL Patch 11.11: Welche Champions bestimmen die Bot-Lane Meta?

Auf der ADC-Position hat ein Champion in LoL Patch 11.11 einen Buff abbekommen und ist deshalb auch in der aktuellen Meta angekommen: Ezreal kann jetzt von Natur aus ein bisschen mehr einstecken. Aber trotzdem muss er noch hinter Samira und Jinx zurückstecken, denn die beiden sind nach wie vor die unangefochtene Spitze. Gepaart mit einem der Enchanter-Supports, die momentan so stark sind, kommt besonders an Jinx keiner vorbei.

Senna als Top Support soll von gestern gewesen sein? Das sieht die aktuelle Meta aber ganz anders! Gerade mit dem neuen PROJECT Skin wird ihre Play-Rate wahrscheinlich stark in die Höhe schießen und dabei macht sie immer noch eine solide Figur, was Schaden und vor allem Reichweite angeht.

Janna und Lulu laufen Senna allerdings den Rang ab: Movement und Attack Speed sind in der Meta momentan das Wichtigste und beide Champions geben genau dort auch Vollgas. Besonders mit Lulu kann ein ADC wie Jinx schonmal durch die Decke gehen. Auch hilfreich sind die Moonstone Renewer Buffs: Die Power von Heilung und Schilden sind angehoben worden. Damit steht der Lulu-Dominanz nichts mehr im Weg.