Divine Sunderer hat vor ein paar Patches einen großen Buff bekommen. Viele profitierten davon, am meisten wahrscheinlich Ezreal. Prinzipiell dreht sich bei dem Item – so wie bei den meisten Items in League of Legends – alles um die Passive. Aber es gibt auch rohe Stats, die sich ziemlich gewaschen haben.

Divine Sunderer Stats:

Die Passive von Divine Sunderer "Zauberklinge" gibt Heilung in Abhängigkeit des Schadens, den ihr verursacht. Wenn ihr also eine Fähigkeit einsetzt und danach einen Champion mit einer Auto-Attack trefft, verursacht ihr mehr Schaden und heilt euch. Das Ganze hat einen sehr geringen Cooldown von nur 1,5 Sekunden.

Außerdem bietet Divine Sunderer sehr gute Stats abseits der passiven Fähigkeit. Wir haben sie hier für euch einmal aufgeschlüsselt:

Goldeffizienz ohne Fähigkeiten: 90,91%

+ 400 Leben

+ 20 Fähigkeitstempo

+ 40 Angriffsschaden

Kosten: 3300 Gold

Welche Champions sollten Divine Sunderer bauen?

Divine Sunderer macht sich am besten auf Top-Lane-Bruisern, wie Yorick oder Nasus. Auch Hecarim profitiert sehr davon. Ezreal ist natürlich auch ein Kandidat, der extrem gut mit dem Item arbeiten kann, insbesondere seitdem es gebufft wurde. Alle diese Champions haben eins gemeinsam: Sie können die Passive oft auslösen, da sie alle mindestens eine Fähigkeit mit niedrigem Cooldown besitzen und sich auf ihre Auto-Attacks verlassen. Außerdem sind es AD-Champions, die auf ihren Fähigkeiten auch eine AP-Verwertung haben und von der Magiedurchdringung der Mythic Passiven des Items profitieren.