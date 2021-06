Samira als ADC funktioniert gut gegen Champions, die eurer Mobilität nichts entgegnen können. Match-Ups wie Varus, Ashe oder Draven sind also relativ vorteilhaft für euch, während ihr euch von Vayne oder Kalista eher zurückziehen solltet. Ihr wollt auch auf keinen Fall daran gehindert werden, die ganze Zeit durch die Gegend zu springen, deshalb Vorsicht vor Senna – die kann euch mit ihrem Stun sehr einfach einen Strich durch die Rechnung machen.

Samira ADC Guide: Builds und Mechaniken

Samira ist einer der ADCs, die sich kaum auf Attack Speed verlassen müssen. Zwischen euren Fähigkeiten immer nochmal eine Auto-Attack einzubauen ist zwar verpflichtend, damit ihr euer Rating stackt, aber ihr braucht immerhin nur eine. Deshalb kauft euch so viel Crit wie nur möglich – die Q und E skalieren damit. Zusätzlich Shieldbow und Blood Thirster mit in das Inventar aufzunehmen, gibt euch über die Ultimate außerdem den Lifesteal den ihr braucht, um am Leben zu bleiben. Immerhin müsst ihr mittendrin im Geschehen sein und könnt nicht nur aus sicherer Entfernung zusehen.

Die mickrigen 500 Range sind der Knackpunkt und gleichen Samiras Stärken wieder ein bisschen aus. Zwar erhaltet ihr mit jedem Stylepoint Movement Speed und könnt euch so leichter aus der Gefahrenzone retten, aber ihr müsst für eine Auto-Attack auch wirklich nah ran. Also checkt vorher lieber nochmal doppelt alle Büsche und die Minimap.

Um die Stylepoints schnell zu stacken müsst ihr euer W richtig zu nutzen. Die Fähigkeit hat zwei Instanzen: Einmal schlägt Samira am Anfang um sich und einmal am Ende. Wenn ihr mit der ersten Instanz einen Gegner trefft, dann dashed ihr durch ihn. Wenn ihr ihn anschließend auch mit der zweiten Instanz trefft, gibt es das maximale Rating. Behaltet auch die CC der Gegner im Auge, wenn es in die späteren Teamfights geht. Eure Ultimate funktioniert da wie die von Katarina – sobald euch ein Stun oder Knock-Up trifft, werdet ihr abgebrochen.