Erst vor wenigen Monaten krönte sich Damwon Kia in Shanghai zum neuen Weltmeister in League of Legends. Schon damals gab Riot Games bekannt, dass die nächsten Worlds auch in China ausgetragen werden. Nun hat der Entwickler die Namen der Städte verraten, in denen die einzelnen Abschnitte der WM abgehalten werden.

Insgesamt soll die League of Legends World Championship in sechs Städten stattfinden. Hierzu zählen erneut Shanghai, Qingdao, Wuhan, Chengdu und Shenzen. Das große Finale ist für den 6. November 2021 in Shenzen geplant. In welcher Stadt welche Runde ausgespielt wird, ist bislang nicht bekannt.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Wie John Needham, Global Head of Esports bei Riot Games auf dem offiziellen lolesports Blog verriet, gab es ein äußerst kompetitives Wettbieten der einzelnen Städte, ehe sich Riot Games festlegen konnte.

"Wir haben uns auf die fünf chinesischen Städte nach einem extrem kompetitiven Wettbieten festgelegt und sind nun bereit, unser Versprächen gegenüber der Spieler einzulösen, mit einer Multi-City-Tour das größte eSports-Event des Planeten zu liefern."

Wie in den letzten Jahren werden die Teams der verschiedenen regionalen Ligen miteinander um die Teilnahme kämpfen. In der europäischen LEC startete der Summer Split erst vor wenigen Tagen und wird aktuell von Misfits Gaming angeführt, das als einziges Team den Rückrundenauftakt mit 3:0 durchweg erfolgreich gestaltete.

Weitere News aus der Welt von League of Legends: