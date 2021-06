Das geplante Event findet unter der Marke ESL Mobile Open statt und ist für den Ozeanischen Raum geplant. Die Teilnehmer*innen spielen dabei um ein Preisgeld von 5000 US-Dollar. Die Gewinner sollen zudem einen Platz bei einem geplanten LAN-Event im Oktober erhalten. Der Veranstalter greift dabei auf bekannte Strukturen hinsichtlich der Planung und Durchführung zurück.

Wild Rift im Gauntlet-Format

So gibt die ESL an, sowohl offene Qualifikationsrunden, als auch Gruppenphasen, das Schweizer System sowie ein Gauntlet-Modus zu verwenden. Die Qualifier beginnen recht bald: bereits am 04. Juli steht die erste Runde an, gefolgt vom 11., dem 18. und 25. Juli. Die Teams selbst können aus bis zu sieben Spielern bestehen.

Die Qualifikationsspiele finden in einem "single elimination"-Format statt und werden in einem Best-of-Three (Bo3) ausgespielt. Am Ende qualifizieren sich die vier besten Teams jedes Qualifikationsrunde für die nächste Phase. Das Finale selbst wird in einem Gauntlet ausgetragen - bekannt aus der LCK (League of Legends - Liga in Korea, Anm. d. Red.) und startet am 05. September.

League of Legends: Wild Rift ist wie das eigentliche Spiel kostenlos und für iOS wie Android in den jeweiligen App-Stores erhältlich.