Die League-of-Legends-Meta befindet sich in einem konstanten Wandel. Verantwortlich für die im Optimalfall immer abwechslungsreiche Rift-Erfahrung sind die zweiwöchentlichen Patches, die für nötige Balance im Spiel sorgen. Den Spielern wird dabei eine hohe Flexibilität abverlangt: kaum hat man sich an den letzten Patch und seine Mitbringsel in Form von Buffs und Nerfs gewöhnt, droht der nächste wieder alles durcheinander zu wirbeln.

Auch bei Patch 11.14 macht Rot Games keine Ausnahme - der vierzehnte Patch der Saison soll zwar erst in eineinhalb Wochen am 8. Juli erscheinen, doch schon jetzt wurde die Preview via Twitter angekündigt.

Things change

Anders als sonst, hat dies dieses Mal nicht der Mark "Scruffy" Yetter übernommen. Der frühere Patch-Shotcaller scheint einen neuen Platz in der Riot-Familie gefunden zu haben und sich ab sofort hauptsächlich als Game Director des MMO-Teams zu betätigen.

Seine Aufgabe übernahm dieses Mal Jeevun Sidhu, der aktuelle Lead Game Designer des Summoner's Rift Teams. Insgesamt sollen 15 Champions verändert werden. Sieben in die negative Richtung, acht in die positive.

Nerfs

Akali

Karma

Malzahar

Shaco

Xin Zhao

Ziggs

Buffs

Darius

Garen

Graves

Illaoi

Ivern

Re'sai

Taric

Seraphine

Neben dem üblichen neu ausbalancieren der Champions, sollen weitere Vier ein Stück weit neu ausgerichtet werden.

Adjustments