Im Gegensatz zu Items wie Prowler’s Claw oder Duskblade Of Draktharr liegt der Schwerpunkt von Eclipse nicht auf der Mid-Lane. Das Item lässt sich auch für Top-Lane Assassinen anwenden. Eclipse ist mit einem sehr soliden Schaden ausgestattet und funktioniert am besten auf AD-Champions, die viel auf Autoattacks setzen.

Eclipse Stats

Die Passive von Eclipse nennt sich "Ewig aufgehender Mond" und sorgt dafür, dass ihr Movement Speed und einen Schild bekommt, solltet ihr es schaffen, innerhalb von 1,5 Sekunden 2 Autoattacks auf den Gegner zu landen. Außerdem bekommt der Gegner zusätzlichen Schaden in Abhängigkeit seines maximalen Lebens. Der Extraschaden abhängig vom maximalen Leben ist gegen Tanks am effektivsten, was eine solide Verwendung des Items auf der Top-Lane in Tank-Matchups gewährleistet.

Der Proc der Passive funktioniert umso besser, wenn ihr einen Champion spielt, der einen eingebauten Autoattack-Reset in seinem Kit hat oder in der Lage ist, seinen Attack Speed zu verstärken. So kann auch der zusätzliche Movement Speed gewährleisten, dass ihr euren Gegner im Zweifelsfall die Lane hinunterjagen könnt. Auf der vergleichsweise langen Top-Lane ist das kein schlechter Bonus.

Die rohen Stats von Eclipse haben wir hier noch einmal für euch aufgelistet:

+ 55 Angriffsschaden

+ 18 Tödlichkeitsfaktor

+ 8% Omnivampir

Kosten: 3200 Gold

Goldeffizienz: 72,9%

Prowler’s Claw Champions

Die Mythic Item Passive von Eclipse gibt anteilig daran, wie viele legendäre Items ihr in eurem Inventar habt, Rüstungsdurchdringung. Zusammen mit dem Tödlichkeitsfaktor profitieren Champions wie Riven, Jayce oder Xin Zhao sehr stark davon, gerade auch wegen der schon angesprochenen Attack Speed Buffs oder Autoattack-Resets. Wenn das Matchup also sehr kampfintensiv ist und ihr die Oberhand behalten wollt, dann ist Eclipse eine gute Wahl. Nicht zuletzt habt ihr mit dem Omnivamp eine solide Regenerationsfähigkeit auf der Lane.