Von Christoph Franz

Bislang läuft alles nach Plan. Die MAD Lions setzten ihre starke Form aus dem Spring Split fort und schnappten sich in der ersten Runde den Gruppensieg, unter anderem vor dem Spring-Split-Gewinner aus Hong Kong, PSG Talon. In der Rumble Stage folgten schließlich die dicken Brocken, doch auch hier zeigte das europäische Team Stärke und zog als Vierter ins große Halbfinale ein.

Dort trifft das Team von Headcoach Mac morgen auf den Turnierfavoriten DWG KIA. Um 15 Uhr beginnt die Serie, die im Best-of-five-Format ausgetragen wird. In der Rumble Stage verloren die MAD Lions noch beide Partien gegen den amtierenden Weltmeister, dennoch zeigte sich das Team beim Media Day der MSI Finals 2021 am Donnerstag optimistisch. "Wir sehen unsere Chancen", sagte AD Carry Carzzy in einer virtuellen Medienrunde.

Sieg gegen RNG macht Hoffnung

Das Selbstvertrauen zieht das Team jedoch aus anderen Partien, "schließlich haben wir Royal Never Give Up einmal geschlagen", betonte Carzzy. Das ist eine wichtige Anmerkung, denn das chinesische Team sorgte wiederum für die einzigen zwei Niederlagen Damwons in der Rumble Stage. Zudem blieb RNG in der ersten Gruppenphase ungeschlagen.

Weitere Möglichkeiten sieht der Botlaner im Best-of-five-Format, denn dieses sei schlicht und einfach anders. "Auch die Vorbereitung sieht anders aus, da man sich nicht auf alle Fälle in der Pick- und Ban-Phase vorbereiten kann", sagte Supporter Kaiser. Nicht unbedingt vor, sondern "während der Serie müssen Dinge angepasst werden."

"Gern geschehen!"

Doch selbst bei einer Halbfinalniederlage werden die MAD Lions ein positives Fazit ziehen können. Jungler Elyoya sieht das MSI als wichtigen Entwicklungsschritt an: "Es ist ein anstrengendes Turnier, aber ich glaube, die vielen Erfahrungen werden uns als Team helfen und wir werden daran wachsen können."

Für einen Lacher sorgte am Ende der Medienrunde noch Toplaner Armut. Auf die Frage, was er zu den Kontrahenten in der LEC sagen würde, wenn die MAD Lions das MSI 2021 gewinnen und damit einen zusätzlichen Startplatz für die LEC bei den Worlds erspielen würden, sagte der Türke nur: "Gern geschehen!" G2, Fnatic, Rogue und Co. würden ihm in dieser Hinsicht wahrlich danken.