Richtig stark sind inzwischen die Tanks, allen voran Cho’Gath. Der ist, zumindest was das Scaling betrifft, definitiv einer der besten Top-Laner in der momentanen Meta. Dass Darius erstmal nicht mehr im Spiel zu sehen sein wird, macht seine Laning-Phase auch deutlich einfacher und in späteren Team-Fights ist er ein nicht zu verachtendes Schild gegen allen Schaden.

Steine und Ninjas

Malphite ist ein weiterer Full-Tank, der in der aktuellen Meta ziemlich gut zurechtkommt. Noch ist er mit Thornmail sehr gut ausgestattet – das Item hat noch keine Nerfs einstecken müssen. Malphites spielentscheidende Ultimate lässt euch außerdem jeden Team-Fight nach euren Vorstellungen gestalten.

Anzeige

Shen hat mit einem neuen Itembuild auf der Top-Lane auch in Patch 11.10 die Hosen an. Mit Redemption, Mikaels und Chemtank wird er auf der Top-Lane sogar zu einer Art Support-Shen und ihr könnt von oben auch mal wirklich eurem Team helfen. Außerdem hat im letzten Patch sein Schild einen Buff erhalten: Je mehr Leben er hat, desto größer wird jetzt das Schild.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Der Boss und die Queen

Sett hat es in Patch 11.10 das erste Mal in die Top 5 der besten Top-Laner geschafft. Seitdem sein W und R im letzten Patch einen Buff erhalten haben, geht es ihm durchgängig sehr gut. Weil Blade Of The Ruined King und Stridebreaker ihm immer sehr starke Powerspikes bescheren, kommt er in den meisten Match-Ups auch gut klar.

Seit geraumer Zeit auf Platz 1 unserer Top 5 der besten Top-Laner steht Camille. Sie ist mit einem starken Split-Push ausgestattet und kann gegen so gut wie jeden anderen Top-Laner im 1v1 bestehen. Camille bietet euch viele Möglichkeiten, die Gegner auszuspielen. Da habt ihr einerseits natürlich den E-Dash, mit dem ihr riesige Distanzen überwinden könnt und andererseits seid ihr bei der Verwendung ihrer Ultimate nicht anklickbar. Damit könnt ihr also diversen Skillshots und Bedrohungen einfach ausweichen.

Wer mehr Guides braucht, der sollte in der League of Legends Abteilung auf EarlyGame vorbeischauen.