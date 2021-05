Von dem Jungle in die Mid-Lane: In Patch 11.10 wurden viele Jungler zu Solo-Lanern umfunktioniert. So auch Diana. Sie kommt gegen die AD-Assassinen ganz gut an. Immerhin ist sie ja selbst ein Assassinen-Champion und kann gleichzeitig noch Items wie Seeker’s Armguard bauen, um sich zu Wehr zu setzen. Das wurde zwar generft, aber ein bisschen Rüstung ist immer noch besser als gar keine.

Zur Abwechslung mal neue Gesichter in der Meta

Rumble hat sich seinen Weg in die Tier-Liste der besten Mid-Lane Champions gebahnt. Sein Clearspeed und damit die Lane-Priorität ist vielen anderen Champions der aktuellen Meta überlegen. Allerdings braucht ihr mit dem Management der Überlastung ein wenig Skill, um das Maximum an Schaden aus Rumble herauszuholen.

Ein weiterer guter Mid-Lane Champion, den wir euch momentan ans Herz legen können, ist Annie. Sie profitiert noch von den Rocket-Belt Änderungen vor ein paar Patches, was ihre Mobilität stark verbessert. So ist sie nicht immer auf den Flash angewiesen, um eine gute Ultimate zu landen. Hinzu kommt ihr intuitiver Spielstil, der sie auch für untere Elos sehr attraktiv macht.

Übliche Verdächtige trotzdem noch dabei

Die stärksten Assassinen-Items der aktuellen Meta sind "Prowler’s Claw" und "Serpent‘s Fang". Zwei Champions können sie besonders gut verwerten und sobald ihr diesen Powerspike erreicht, hat sich jeder Rückstand so gut wie erledigt. Eine davon ist Qiyana. Sie glänzt auch in diesem Patch noch mit ihrer hohen Mobilität und der spielverändernden Ultimate, mit der sie Teamfights auch allein entscheiden kann.

Auch Zed profitiert extrem von der Stärke der beiden Items. Sein Single-Target-Damage ist absurd hoch und selbst ohne zielsichere Shuriken kann er meistens noch den ein oder anderen One-Shot anbringen. Potenzielle Gegner können sich auch nicht mehr so gut mit Seekers Armguard schützen.