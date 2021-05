Seit Patch 11.10 kostet Guinsoo’s Rageblade ein bisschen weniger Gold und Kog’Maw profitiert davon am meisten. Seine fehlende Beweglichkeit kann durch Enchanter-Supports einfach ausgeglichen werden und die sind gerade in der Meta richtig gut dabei.

Jhin dominiert auch in Patch 11.10 weiter die Bot-Lane. Sein ausbalanciertes Design macht ihn Patch für Patch zu einem gefährlichen Gegner, der gerade mit Dark Harvest und ordentlich AD im späteren Spielverlauf richtig aufdreht.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Swain ist zwar kein ADC im klassischen Sinne, mogelt sich aber auch in diesem Patch in die Top-5 der besten ADCs hinein. Sein Level 6-Powerspike macht ihn gerade in Verbindung mit einem CC-lastigen Support wie Leona fast unschlagbar.

Jinx dominiert weiter

Jinx musste ein paar Nerfs einstecken und auch ihr Steal-Potenzial beim Baron oder Drachen wurde stark eingeschränkt. Wie bei Kog’Maw bringen sie aber die Support-Änderungen in eine sehr komfortable Position. Jinx wird sowieso um ihre Passive herum gespielt, also um den extra Movement – und den Attack Speed, den sie für einen Kill oder Assist bekommt. Supports wie Lulu verstärken diese Stärke noch weiter.

In Patch 11.10 wurde ein ADC-Champion, der schon seit einiger Zeit verdächtig viel Schaden verursacht, gar nicht angegangen: Sivir wird mit einem Itembuild gespielt, dass auf Lethality basiert. Im Mid-Game ist sie damit kaum aufzuhalten. Ganz zu schweigen von der Möglichkeit, jeden Gegner immer durch ihren immensen Clearspeed an den Turm zu drücken. Auch gegen die immer noch vorherrschende Assassinen-Meta in der Mid-Lane hilft ihr Spellshield natürlich enorm.