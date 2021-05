Von Christoph Franz

Am Ende fehlte nur ein Sieg zum Erreichen der Playoffs. Zufrieden war Excel mit den Leistungen des Teams jedoch nicht und so trennte sich das Team in der vergangenen Woche von Midlaner Pawel "Czekolad" Szczepanik und von Supporter Tore "Tore" Hoel Eilertsen. Beide Nachfolger stehen nun fest, auf der Midlane-Position wird es ein LEC-Veteran: Der ehemalige Astralis-Spieler Erlend "nukeduck" Våtevik wechselt zum Team von Headcoach Joey "YoungBuck" Steltenpool.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Der Norweger war in den vergangenen vier Jahren bei Vitality, Schalke und Origen (heute Astralis) tätig. Sonderlich erfolgreich war der 24-Jährige zuletzt allerdings nicht, denn im Februar wurde nukeduck bei Astralis nach nur sieben Spielen und einem Sieg durch MagiFelix ersetzt. Dennoch zeigt sich nukeduck in einem Vorstellungsvideo selbstbewusst: "Ich weiß, wie der strategische Teil des Spiels funktioniert und ich sehe, dass ich auch erstklassiges individuelles Gameplay mitbringen kann".

denyk kommt für die tschechische Botlane

Während ein Norweger kommt, geht ein anderer: Tore muss sich auf der Support-Position verabschieden und wird von Petr "denyk" Haramach ersetzt. Der Tscheche kommt vom Ligakonkurrenten Misfits und spielt nun auf der Botlane mit seinem Landsmann Patrik "Patrik" Jírů. Die Vorfreude ist groß: "Wie broken wird die erste tschechische Botlane in der LEC?", twitterte denyk.

Auch der 26-Jährige blickt jedoch auf einen schwierigen Spring Split zurück, denn bei Misfits kam denyk nicht an Vander vorbei. Im Summer Split 2020 kam er nur fünfmal zum Einsatz, nachdem er zwischenzeitlich von Doss verdrängt wurde. Seinen letzten kompletten Split spielte denyk im Frühling des vergangenen Jahres, dort scheiterte Misfits in den Playoffs schließlich an Rogue. Mindestens genauso weit will er nun mit Excel kommen.

Tore war im Frühling schon "weg"

Zusätzliche Brisanz bekommen diese Wechsel, denn einem Bericht von "Dot Esports" zufolge, versuchte Excel bereits während des Spring Splits, Czekolad und Tore durch Spieler aus dem Akademieteam zu ersetzen. Dies wurde dem Team allerdings aus bestimmten Regularien verboten. So soll Excel der Fehler erst aufgefallen sein, nachdem Tore bereits nach Hause geschickt worden war.

Dem Wechsel vor dem Summer Split steht aber nichts im Wege. Ob nukeduck und denyk das Team jedoch in die Playoffs führen können?