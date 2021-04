In der chinesischen Profiszene von League of Legends kam es zum größten Skandal der Szene. 38 Personen sollen am Matchfixing beteiligt gewesen sein © Riot Games / LPL

Florian Merz Lesedauer: 2 Minuten

In China kam es zu dem größten Skandal in der Geschichte von League of Legends. Spieler und Coaches wurden des Betruges überführt, darunter auch ein Weltmeister-Team.