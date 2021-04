Mit League of Legends entwickelte Riot Games eines, wenn nicht gar das wichtigste eSports-Spiel der letzten zehn Jahre. Millionen Menschen weltweit loggen sich Tag für Tag in das beliebte MOBA ein, verfolgen ihre Lieblingsteams in einer der zahlreichen Wettkampfligen (MAD LIons schreiben europäische Geschichte!) oder dekorieren das eigene Zimmer mit unzähligen Merchandise-Produkten.

LoL auf der großen Leinwand?

Nun scheint das Entwicklerstudio aus den USA ein weiteres Themengebiet für sich entdeckt zu haben. Nachdem bereits 2019 bekannt wurde, dass eine animierte Serie in Planung sei und mit Valorant ein Shooter und Legends of Runeterra ein digitales Kartenspiel veröffentlicht wurde, könnte den Fans nun schon bald der erste große Kinofilm ins Hause stehen.

Zumindest legt eine neue Stellenbeschreibung diesen Schluss nah. In dieser heißt es, dass sich Riot derzeit auf der Suche nach einem "Global Head of Live Action Film" befindet. Diese Person würde direkt dem President of Global Entertainment unterstehen und an der Schaffung eines Films für das "League of Legends Cinematic Universe" arbeiten.

Darüber hinaus sollen auch Filme für bislang unbekannte Franchises entstehen - möglicherweise aber auch für Valorant. Nähere Details über geplante Projekte sind bislang nicht bekannt.

