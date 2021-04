Nachdem Thresh schon in Patch 11.7 ordentlich gemaßregelt wurde, wird sein Leidensweg nun fortgesetzt. Allerdings unternimmt Riot mit Patch 11.8 eher kleine Schritte: Nur der Cooldown seiner E-Fähigkeit wird auf den niedrigeren Leveln erhöht. Damit bleibt seine Identität als Playmaker erhalten. Allerdings könnte es jetzt einige Unregelmäßigkeiten in der Kombination mit seinen Hooks geben, die ihn so gefährlich machen.

Playmaker und Tanks auf dem Vormarsch

Leona hält sich als „Heldin der Schwachen“ in den unteren Elos immer noch hartnäckig in der Meta. Viel Crowd Control, ein dicker Panzer und unendlich viele Engage-Möglichkeiten: Auch auf diesem Patch seid ihr mit einem Leona Pick gut bedient. Zusätzlich hat Frozen Heart 10 Rüstung mehr bekommen – das Item wird also im Build für Leona Spieler sehr interessant.

Karma und Janna: Läuft bei den Damen

Die interessantesten Support-Änderungen für Patch 11.8 betreffen aber die Items und das, was sich daraus ergeben könnte. Der Moonstone Renewer wirkt sich seit diesem Patch nämlich auch auf die Schildstärke aus. Damit gewinnen Lulu und Janna endlich wieder deutlich an Bedeutung.

Zusätzlich wird es für aggressivere Supports mit den Änderungen an Shurelyas Battle Song interessant. Hier wird jetzt der Fokus auf Movement Speed gelegt, wenn der Support einen Verbündeten schildet. Ein Nischen-Item für Supports wie Taric oder Karma. Beschützen und Engagen? Ja, bitte.

Ein verpflichtender Gegenstand für alle Support-Spieler, die Wert auf magischen Schaden legen wird jetzt auch der Staff of Flowing Water: Sagenhafte 20 Fähigkeitstempo gibt das Item jetzt anstatt des Movement Speeds. Das interessiert sicher auch den einen oder anderen Champion, der nicht auf dieser Liste vertreten ist.