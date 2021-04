Das Mid-Season Invitational nähert sich bereits mit großen Schritten, während in einigen Topligen noch die Meister des Spring Splits gekürt werden müssen. In Europa konnten sich die MAD Lions in einem Herzschlagfinale gegen Rogue durchsetzen, nachdem erstmals in der LEC- und EU LCS-Geschichte weder Fnatic noch G2 Esports am Endspiel teilgenommen hatten.

MSI ohne zwei Champions

Nun hat Riot Games via Twitter verkündet, auf welchem Patch das prestigeträchtige Event ausgetragen werden soll.

Mit Patch 11.9 werden verschiedene Eckdaten klar. Noch weiß niemand, was dieses Update überhaupt bereithält. Welche Champions werden noch einmal geschwächt oder verbessert, wie verhält es sich mit bestimmten Items und Runen? Die Vorbereitungszeit für die teilnehmenden Teams, wozu auch der amtierende Weltmeister DAMWON KIA gehört, ist wieder einmal verhältnismäßig kurz.

Allerdings wird das Event in Island in einer Art Bubble-Format stattfinden. Demnach reisen die Teams ähnlich wie bei den Worlds 2020 an, isolieren sich und können gemeinsam auf einem Server Trainingsmatches bestreiten.

Fehlen werden allerdings zwei Champions. Viego, der seit seinem Release mit immer wieder neuen Bugs zu kämpfen hat und trotz alledem ein riesiges Potenzial mitbringt, wird nicht zur Verfügung stehen. Die noch umso frischere Gwen darf ihre Schere beim MSI auch nicht schwingen.

Die Gruppen wurden bereits ausgelost, der aktuelle Stand ist dieser:

Auf dem Papier haben die MAD Lions die wohl einfachste Gruppe erwischt, da die großen Regionen woanders eingeteilt sind. Gerade die Worlds haben aber gezeigt, dass mit der TCL immer zu rechnen ist.

