Der kommende Patch 11.7 für League of Legends hat eine besondere Wirkung, da er für die anstehenden Playoffs in den Profiligen keine echte Relevanz haben wird. Allen voran in der LEC wird der Titelkampf auf 11.6 ausgetragen. Somit geht für einige Wochen eine spürbare Schere zwischen Proplay und Solo Queue auf.

Richtige Ziele, falsche Maßnahmen

Die Menge an geplanten Änderungen ist groß. Mehrere Items werden in ihren Werten und Kosten überarbeitet, eines wird angepasst. Die zuletzt starken Champions wie Hecarim und Kai'sa erhalten Ebenfalls einen Dämpfer. Allerdings macht sich bei den Spielern bereits Frust breit, die Item-Anpassungen seien unzureichend.

Insbesondere in Bezug auf Lord Dominik's Regards und Everfrost wirken die Nerfs schlichtweg unzureichend.

Item Nerfs

Essence Reaver 2900 Gold >> 2800 Gold / 55 AD >> 45 AD Also etwas günstiger, aber satte zehn Punkte weniger Schaden

Lord Dominik's Regards 2900 Gold >> 3000 Gold / 35 AD >> 30 AD Etwas teurer, weniger Schaden - die passiven Effekte bleiben unberührt

Everfrost Aktiver Schaden 125 (+35% AP) >> 100 (+30% AP) Cooldown der Aktiven 20s >> 30s Spürbar weniger Schaden und zehn Sekunden mehr Cooldown berühren die Kernkompetenz des Items nicht, machen es aber in Bezug auf den Preis weniger effizient



Item Buffs

Serylda's Grudge 3400 Gold >> 3200 Gold

Trinity Force 25 AD >> 30 AD / 35 AS (Attack Speed) >> 30 AS Neu: Passive stacked auch an Türmen Mythische Passive 10% AS >>> 3 AD, 3 MS (Movement Speed), 3 Ability Haste Wird das Item für Toplaner wieder deutlich attraktiver machen



Item Anpassungen

Turbo Chemtank Supercharged Movement Speed 75% >> 60% Supercharges Slow 40% >> 50%



Champion Nerfs

Udyr Base AD 66 >> 64 Kleiner Nerf für das Early Game

Hecarim E Maximaler Movement Speed 75% >> 65% Das Pferd bleibt schnell

Ivern E Schaden 70-170 >> 70-150 Im Lategame sollte es nicht mehr auf Iverns Schaden ankommen

Rell E Stun-Dauer 0,75s >> 0,5s Vereinfacht Teamfights und das 2v2 gegen sie

Thresh W Schild 60-220 >> 60-180 Gerade in späten Teamfights kann die Laterne auf viele Weisen entscheidend sein

Alistar Q Schaden 60-240 >> 60-220 / E Schaden bei Angriff 35-290 >> 20-275 Der Nerf auf dem E macht das Earlygame gegen den Bullen deutlich angenehmer

Kai'sa R Cooldown 110-70 >> 130-70 Ist sie nicht deutlich vorne, springt sie vor Level 11 ohnehin selten rein

Tristana Basis Schaden 61 >> 59 Ein echter Lanebully, der nun einen Tick weniger poken und pushen kann



Champion Buffs

Kindred Q Basis-Schaden Verwertung 65% >> 75% / E Cooldown 18-14s >> 16-12s Riot Games will das Lämmchen wieder öfter sehen und macht es agiler und tödlicher

Yorick Seine Mistwalker ziehen Aggro der Türme beim Angriff / mit E markierte Gegner öffnen permanent Gräber für die Dauer des Debuffs E Mistwalker vollziehen schon beim Sprung einen Angriff / R - Türme attackieren die Maiden zuletzt (außer sie greift einen Champion an) Allesamt Änderungen, die wie ein Mini-Rework wirken. Machen den Totengräber sehr interessant für die Toplane

Braum E Cooldown 18-10s >> 16-8s / R maximale Knockup-Dauer 1-1,5s >> 1-2s "Braum is on the job".

Yasuo AD pro Level 2,2 >> 3 Kommt einem Attack Speed lastigen Itembuild entgegen

Mordekaiser Q Isolationsbonus 30-50% >> 40-60% Mehr Schaden auf einzelne Ziele vereinfacht die Laning Phase

Lissandra Q Schaden 70-190 >> 80-200 "HAAAAAA!"

Ashe W Schaden 20-80 >> 30-90 Verbessert den Waveclear und schmerzt den Gegner mehr

Varus AD pro Level 3 >> 3,4 Ein weiterer Varus-Buff, während Spieler sein eindimensionales Kit kritisieren

Amumu Q Manakosten 50-70 >> 30-50 / E Cooldown 10-6s >> 9-5s Mit den Kraft der Tränen und spürbar schnellerer Clearspeed im Jungle dürfte die Mumie wieder interessanter werden



