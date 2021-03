Rogues Toplaner Andrei "Odoamne" Pascu wurde in einem Interview mit Dot Esports über seinen Wechsel zu Rogue befragt, wie der Spring Split für ihn läuft und wie sich die Drucksituation für ihn verändert hat.

Rogues Toplaner Odoamne im Interview

Der 26-Jährige erzählt, dass er bei Rogue eigentlich dieselben Aufgaben übernimmt wie schon bei Schalke 04. Der Wechsel sei ganz reibungslos abgelaufen: "Ich denke nicht, dass sich meine Rolle im Vergleich zu letztem Jahr groß verändert hat", gesteht der Rumäne.

Dennoch ist er glücklich darüber, bei Rogue zu sein, weil der Druck, die Playoffs zu erreichen, auf Schalke deutlich größer war. "Hier ist der Druck ein ganz anderer. Wenn du gegen die besten Teams der Liga spielst, musst du gewinnen. Auf Schalke ging es eher darum, nicht jedes Spiel zu verlieren."

Die Abstimmung für den LEC Spring Split MVP läuft gerade und Odoamne ist sicherlich einer der Top-Favoriten für die Auszeichnung. Laut eigener Aussage spielt er derzeit sein bestes LoL, was umso erstaunlicher ist, bedenkt man, wie lange er schon in der Szene mitmischt. Mit 18 Jahren fing er bei Absolute Legends an. 2014 folgte der Wechsel zu H2K und damit zur ersten namhaften eSports-Organisation.

"Ich würde sagen, ich bin an meinem Leistungshöhepunkt gerade. Ich bin auch in der Vergangenheit in Rostern gewesen, die sehr gut waren, wie das 2016er H2K, aber ich denke, dass wir damals nicht alles aus dem Team herausholen konnten. Einfach deshalb, weil ich damals nicht so gut war, wie ich es jetzt bin."

Rogue schloss die reguläre Saison auf dem zweiten Platz ab, punktgleich mit G2 Esports. Auch Schalke 04 (4. Platz) startet in den Playoffs im Winner Bracket.

