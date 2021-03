Nur noch zwei Spieltage und damit nur noch insgesamt fünf Partien für jedes Team, dann ist es so weit: die Play-Offs des 2021er-Spring-Splits der LEC stehen an. Für die meisten Teams bedeutet dies Endspurt beim Kampf um die ersten sechs Plätze, die gleichbedeutend mit einer Qualifikation für die Endrunde sind.

Für die Top-Teams von Rogue und G2 geht es nicht mehr um das lösen des Play-Off-Tickets - dieses haben sie schon seit letzter Woche in der Tasche - es geht um die alleinige Tabellenführung und auch um ein wenig Prestige und Ehre: Das Rematch der beiden steht an.

LEC: Kampf um Platz 1

Elf Siege bei nur zwei Niederlagen. Die Bilanzen von G2 und Rogue können sich bisher durchaus sehen lassen. Nicht umsonst grüßen beide von einem geteilten ersten Platz von der Tabellenspitze. Vor allem G2 zeigt sich seit Wochen immer mehr in Play-Off-Form. Die Samurai sind seit sechs Spielen ungeschlagen. Rogue muss sich dahinter aber nicht verstecken - auch sie dominieren das Rift seit einigen Wochen fast nach Belieben. Die letzte Niederlage ist fünf Spiele her. Der Gegner damals? Ausgerechnet G2.

In einem 51 Minuten langen Thriller, in dem insgesamt 8 Drachen und drei Baron Nashors gefallen waren, konnte sich der Titelverteidiger am Ende durchsetzen. Rogue sinnt seitdem auf Rache und wird topmotiviert in die Partie heute Abend um 20:00 gehen.

Vorentscheidungen im Mittelfeld

Hinter den Top Two, die kaum mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen sind, geht es im Kampf um die Play-Off-Tickets deutlich enger zu. Die komfortabelsten Ausgangspositionen haben dabei SK Gaming und die MAD Lions. Beide stehen mit 8-5 auf einem geteilten dritten Tabellenplatz. Kurz dahinter folgt dann Fnatic mit 7-6 auf Platz 5.

Den sechsten und damit letzten für die Play-Offs qualifizierenden Platz belegen gleich drei Teams mit einer 5-8 Bilanz: Excel Esports, Misfits Gaming und der deutsche Vertreter von Schalke 04. Vor allem die königsblauen Knappen, deren Zukunft in der LEC aufgrund der Verbundenheit zum Bundesliga-Verein alles andere als gesichert scheint, müssen endlich wieder in Tritt kommen, wenn sie wirklich in der Endrunde dabei sein wollen. Seit nunmehr sechs Partien wartet man inzwischen auf ein Erfolgserlebnis.

Am Wochenende warten die MAD Lions und Kellerkind Astralis, die nur noch minimale Chancen auf eine Play-Off-Teilnahme haben. Das weitere Schalker Restprogramm mit Fnatic, Team Vitality und Excel liest sich durchaus machbar. Ein "Miracle-Run Light" und Königsblau hätte auch in diesem Split gute Aussichten auf die erneute Play-Off-Teilnahme.

Die Partien des sechsten LEC-Spieltags in der Übersicht

Freitag, 5. März

18:00 Uhr: MAD Lions vs. Schalke 04

19:00 Uhr: Misfits Gaming vs. Astralis

20:00 Uhr: G2 Esports vs. Rogue

21:00 Uhr: Team Vitality vs. SK Gaming

22:00 Uhr: Fnatic vs. Excel Esports

Samstag, 6. März

17:00 Uhr: Schalke 04 vs. Astralis

18:00 Uhr: Team Vitality vs. Excel Esports

19:00 Uhr: Fnatic vs. SK Gaming

20:00 Uhr: Misfits Gaming vs. G2 Esports

21:00 Uhr: MAD Lions vs. Rogue

