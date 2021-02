Riot Games gewährt uns eine Vorschau auf neue Inhalte von Patch 2.1 in Wild Rift. Bis Ende März sollen sechs neue Champions dem Mobile-Game hinzugefügt werden. Zusätzlich erwarten Euch neue Skins, Events und eine heißersehnte Funktion.

Wild Rift: Die Inhalte von Patch 2.1

Nachgefragt und abgeliefert - ein von vielen Spielern geforderter Replay- und Spectator-Modus soll mit Patch 2.1 erscheinen. Weil Riot Games ernsthafte eSports-Ambitionen mit Wild Rift verfolgt, sind solche Modi essenziell fürs Wachstum des kleinen League-of-Legends-Bruders.

Als neue Champions werden Ende Februar Xayah und Rakan eingeführt. Sie werden gemeinsam mit dem Lunar Beast Event erscheinen, um das Mond-Neujahr feierlich einzuleiten. Das Event findet in League of Legends zur selben Zeit statt, in dem es Skins für Alistar, Annie, Aphelios, Darius, Fiora, Jarvan und Viego zu erspielen gibt. Es ist davon auszugehen, dass einige dieser Skins auch ihren Weg nach Wild Rift finden.

Anschließend wird die Midlane im März durch Katarina ergänzt. Die Veröffentlichung drei weiterer Champs ist für Mitte März angesetzt. Dazu zählen Leona, Diana und Pantheon.

Ein weiteres Event mit den Namen Path of Ascension folgt ebenfalls im März. Die dazugehörige Grafik deutet eine Verbindung zu Leona und Diana an, weil der Mond und die Sonne thematisiert werden. In der Beschreibung ist herauszulesen, dass Ihr als Spieler die Spitze des Berges erreichen müsst. Die Vermutung liegt nahe, dass Ihr auf dem Weg dorthin die drei Champions freispielt.