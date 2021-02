Am 18. Februar soll mit 11.4 der neuste League-of-Legends-Patch live gehen. Riot Games führender Gameplay-Designer Mark "Scruffy" Yetter hat dazu, wie immer, schon vorab eine Preview via Twitter veröffentlicht. Insgesamt sollen 16 Champions neu ausbalanciert werden.

LoL 11.4: Ein Buff-heavy Patch

Auffällig dieses Mal ist die Aufteilung bezüglich des Buff-Nerf-Verhältnisses. Tatsächlich werden nur fünf Champions generft. Dafür aber elf gebufft. Die Übersicht:

Nerfs

Camille

Kai'Sa

Renekton

Samira

Skarner

Buffs

Amumu

Braum

Caitlyn

Fiora

Jinx

Lee Sin

Soraka

Talon

Tryndamere

Varus

Veigar

Während Riot Games mit den Nerfs vor allem die überdominanten Schützinnen Samira und Kai'Sa in den Griff bekommen will, sind in der Buff-Sektion mit Caitlyn, Jinx, Varus, Veigar und ganz besonders Lee Sin einige Champions dabei, die in der Community zwar sehr beliebt, aber teilweise seit Season 11 Powerlevel-technisch an Boden verloren haben.

Neben den üblichen Balanceänderungen an den Champions, kündigte Scruffy zudem eine allgemeine Abschwächung der Jungle-Position an. Wie diese aussieht, wurde noch nicht verraten. Ein Update dazu und wie die einzelnen Veränderungen der aufgelisteten Champions im Detail aussehen, soll im Laufe des Tages veröffentlicht werden.

