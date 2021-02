Das Eröffnungsturnier der nordamerikanischen League-of-Legends-Liga LCS stellt ein frühes Kräftemessen aller Teams dar. Das Lock-In-Turnier fand dieses Jahr in Team Liquid (TL) seinen Sieger, das sich in einem Herzschlagfinale gegen Cloud9 mit 3:2 durchsetzte.

LCS Lock-In: Team Liquid holt sich die Krone

In einem hochklassigen Aufeinandertreffen war es Liquid, das sich eine frühe 2:0-Führung erarbeitete. Was schon nach einem einseitigen Finale aussah, entpuppte sich dennoch als echte Herausforderung. Cloud9 schloss in Spiel Drei wieder auf, nachdem das Team kurz hintereinander den Baron und den Fire Drake legte. Auch im vierten Spiel behielt Cloud9 die Kontrolle und glich verdientermaßen aus - 2:2.

C9 hatte das Momentum auf seiner Seite, doch insbesondere Jo "CoreJJ" Yong-in und Barney "Alphari" Morris stellten sich gegen den Reverse-Sweep. Beide zeigten unfassbar starke und konstante Leistungen das gesamte Finale hinweg. TL holte sich das entscheidende dritte Spiel und somit den Titel. Alphari, TLs Neuzugang auf der Toplane, wurde berechtigterweise zum Finals-MVP gewählt.

Für Cloud9 wäre es schon der zweite Reserve-Sweep des Events gewesen. Bereits im Halbfinale lagen sie 0:2 gegen 100 Thieves zurück, bevor Jesper "Zven" Svenningsen aufdrehte und das Ergebnis doch noch zu Cloud9s Gunsten entschied und sogar MVP wurde.

TL wurde für den Sieg mit 150.000 US-Dollar belohnt. In unserem aktuellen Powerranking rangiert Team Liquid auf Platz Eins, gefolgt von Cloud9 und 100 Thieves. Platz Vier und Fünf gehen an EG und TSM.