Der nächste große Patch für League of Legends steht an. Nach der Einführung der Mythic Items und der Komplettüberarbeitung des Itemshops, kündigte Riots führender Gameplay-Designer Mark "Scruffy" Yetter via Twitter insgesamt 28 Champion-Änderungen an.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Auf Aktion folgt Reaktion

Die vielen Balance-Anpassungen stehen dabei in direktem Zusammenhang mit der Umstrukturierung des Item-Systems. Durch die neu implementierten Gegenstände fand eine Umverteilung der bisher bestehenden Kräfteverhältnisse statt. Champions, die vor Patch 20.23 noch "on Top of the Meta" standen, finden sich inzwischen in der Bedeutungslosigkeit wieder. Andere wiederum sind vom Ende der Nahrungskette innerhalb weniger Wochen an die Spitze gesprungen.

Anzeige

Um die Balance wiederherzustellen wird Riot mit Patch 20.25 Änderungen an knapp 30 Champions vornehmen. Insgesamt sollen acht davon generft und die restlichen 20 gebufft werden.

Nerfs

Annie

Fizz

Galio

Jhin

Kayle

Kayn

Morgana Mid

Samira

Buffs

Anivia

Gragas

Ivern

Karthus

Lee Sin

Lulu

Mordekaiser

Nasus

Nidalee

Pantheon Top

Qiyana

Rengar Jungle

Seraphine Mid

Taliyah

Talon

Twitch

Warwick

Wukong Jungle

Yasuo

Yone

Inwiefern die einzelnen Champions tatsächlich verändert werden steht noch nicht fest. Auch wann Patch 20.25 live gehen soll, wurde von Seiten Riots bislang nicht kommuniziert.