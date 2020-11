Bang verlässt Evil Geniuses und die LCS, um erneut in der LCK anzutreten. Sein Wechsel erfolgt noch vor der Franchise-Gründung. © Riot Games/Tina Jo

Florian Merz Lesedauer: 2 Minuten

Hier ein neuer Spieler, dort ein anderer Coach - auch in League of Legends wird im Transferfenster munter gewechselt. In der LCK tritt 2021 ein Ex-Weltmeister erneut an.