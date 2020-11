Die League of Legends Worlds 2020 ist Geschichte. DAMWON ist verdienter Weltmeister. Zeit einen Blick auf die Stats der einzelnen Champions zu werfen. Besonders einer sticht dabei ins Auge.

Lucian thront über allem

Mit einer 78,9% Banrate erzielte Lucian einen exorbitant hohen Wert. Der Schütze war damit der mit Abstand meistgebannte Champion der Worlds 2020. Überhaupt war der ursprüngliche Bot-Laner in 93,4% der Fälle Teil der Pick-und-Ban-Phase. Das Lucian ein starker Charakter ist, war auch vor den Weltmeisterschaften in Shanghai, China klar. Mit einer solchen Aufmerksamkeit hätte wohl trotzdem keiner im Vornherein gerechnet.

Gründe für Lucians fast 100%-ige Teilnahme an allen P&B-Phasen sind neben seiner hohen Beweglichkeit und natürlich seinem guten Schadenspotenzial vor allem die Tatsache, dass der Champion quasi ge-triple-flexed werden konnte. Natürlich ist Lucians bevorzugtes Einsatzgebiet aktuell die Mid-Lane, doch auch auf der Bot-Lane als AD-Carry und sogar auf der Top-Lane ist der Schütze erfolgreich einsetzbar.

Neben Lucian schafften es mit Nidalee (63,2%) und Twisted Fate (60,5%) noch zwei weitere Champions in über mindestens 60% aller Fälle gebannt zu werden. Dahinter tummeln sich Camille (55,3%), Syndra (52,6%) und Ornn (52,6%). Vor allem die beiden letztgenannten kommen mit 89,5% (Syndra) und 90,5% (Ornn) an Lucians Wert ran, was die schiere Teilnahme an den Pick-und-Ban-Phasen angeht.

Der Zahlenurwald der Worlds 2020 © oracleselixir.com

Weitere vielbeachtete Champions in der P&B-Phase waren Renekton, Caitlyn, Shen, Sett, Pantheon, Ashe und Ezreal. Mit Sett und Pantheon sind damit nur zwei potenzielle Support-Picks in den Top13 der meistbeachteten Champions. Alle anderen Rollen sind mindestens dreimal vertreten (Jungle), die Mid-Lane und die Position des AD-Carrys viermal und die Top-Lane sogar fünfmal.

Das und weitere spannende Stats zu den Worlds 2020 sind bei Oracle's Elixier zu finden.