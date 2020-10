Make or Break, so lautete die Devise für G2 Esports am heutigen Donnerstag. Entsprechend begann der Worlds-Endspurt mit Gruppe A und somit dem Champion der LEC.

Das europäische Team rückte ins Rampenlicht, musste sich erneut gegen Team Liquid (LCS), Machi Esports (PCS) und Suning (LPL) beweisen. Für Außenstehende eine vermeintlich leichte Aufgabe, doch bewies zuletzt ausgerechnet TL, dass der Sieger des europäischen Summer Splits besiegbar ist.

Auf dem Weg ins Finale?

Von einem möglicherweise zu großen Respekt seitens G2 war jedoch nichts zu spüren, ganz im Gegenteil.

Das zweite Duell zwischen dem LEC- und LCS-Vertreter entwickelte sich zu einer reinen EU-Show und einem waschechten Stomp. Zu keiner Sekunde mussten hiesige Fans befürchten, dass sich die Geschichte vom vergangenen Dienstag wiederholen und Liquid G2 Esports besiegen würde.

Am Ende standen 19 zu 3 Kills und ein finanzieller Vorteil von mehr als 15.000 Gold für das EU-Team zu buche. Ein Paradebeispiel an Dominanz, die der Zuschauer bislang hauptsächlich von Teams der LPL oder LCK gewohnt war.

Auch das zweite Spiel des Tages, gegen Machi Esports, entwickelte sich zunächst zu Gunsten G2 Esports. Obwohl Machi zeitweise gut mithielt, verschaffte sich die europäische eSports-Organisation dank kluger Entscheidungen wichtige Picks, mussten aber das eine oder andere Objective liegen lassen.

Beide Kontrahenten agierten zeitweise auf Augenhöhe, doch schlussendlich besann sich G2 auf die bekannten Stärken und überannte den Gegner mit zunehmender Spieldauer.

Zwar muss die LEC-Organisation noch gegen Suning antreten, doch schon jetzt steht fest, dass G2 Esports für die Knockout Stage gesetzt ist.