Nachdem Team Liquid und Team SoloMid bereits die Segel streichen mussten, hielt ganz alleine FlyQuest die Ehre der nordamerikanischen LCS hoch. Das Team um den Dänen Lucas "Santorin" Tao Kilmer Larsen bekam es in Gruppe D mit zwei der gefährlichsten Gegnern in der Welt von League of Legends zu tun: Top Esports aus China und DRX aus Korea.

Trotz einiger Startschwierigkeiten schaffte es das Team, am Ende mit drei Siegen und drei Niederlagen erhobenen Hauptes aus der Gruppenphase herauszugehen. Zwar reichte das Ergebnis nicht, um an der K.o.-Runde teilzunehmen, doch sorgte insbesondere der Sieg gegen den scheinbar übermächtigen Gegner von Top Esports vor allem für eines: Selbst die stärksten Teams lassen sich mit Herz und Leidenschaft bezwingen.

Besonders Fnatic dürfte sich dieses Match ganz genau anschauen, trifft der LEC-Vertreter bereits in der ersten Runde der Knockout Stage auf die Chinesen.

Doch trotz des Gruppenaus zeigte sich Santorin im SPORT1-Interview fröhlich gestimmt und hat den Blick bereits in die Zukunft gerichtet.

Worlds 2020 - FlyQuests Santorin im Interview

Die League of Legends Wold Championship pausiert bis Donnerstag, den 15.10., und startet dann mit dem Match zwischen Fnatic und Top Esports in das Viertelfinale. G2 Esports, das zweite Team der LEC, bekommt es am Sonntag, den 18.10., mit GEN G zu tun.