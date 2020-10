Die Worlds 2020 sind in vollem Gange. Im Hintergrund arbeitet Riot Games nicht nur an Patches und Balancierungen für die Solo Queue, auch das große Comeback der K-Pop-Band K/DA steht unmittelbar bevor. Mit an Bord ist auch eine via Twitter groß gemachte digitale Persona - Seraphine. Die Kooperationspartnerin der Band wird nicht nur singen, sondern auch bald im Rift mit Spells um sich werfen.

Sona 2.0

Auf Reddit kursiert ein Video, das die Fähigkeiten der musikalischen Dame zeigen soll. Zuvor hatte wohl League of Legends EU die Preview getwittert und wenig später wieder gelöscht.

Das sind die Abilities:

Passive - Echo

Jeder dritte Auto-Attack verursacht ein Echo und wird erneut ausgeführt.

Eine Fähigkeit zu nutzen, verleiht einem Verbündeten eine "Note".

Für jede Note verursacht Seraphine's nächster Auto-Attack zusätzlichen magischen Schaden und hat eine höhere Reichweite

Q - High Note

Verursache Schaden in einem ausgewählten Bereich.

Der Schaden erhöht sich anhand der fehlenden Lebenspunkte des Ziels.

W - Surround Sound

Verleihe allen nahen Verbündeten einen Schild und gewähre ihnen einen Movement Speed Buff.

Falls Seraphine bereits ein Schild besitzt, erhalten alle nahen Verbündeten eine Heilung basierend auf fehlendem Leben.

E - Beat Drop

Verursacht magischen Schaden und verlangsamt getroffene Gegner.

Falls die Ziele bereits verlangsamt sind, werden sie stattdessen festgehalten.

R - Encore

Verursache magischen Schaden und verzaubere getroffene Gegner.

Der Spell wird durch getroffene Verbündete und/oder Gegner verlängert.

Sowohl im Video, als auch in der textlichen Darstellung erinnert die Popsängerin also massiv an Sona. Über die Skalierungen der Fähigkeiten ist noch nichts bekannt.

Ab dem 13. Oktober kann sie auf dem PBE gespielt werden.