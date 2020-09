Laut ESPN werden die beiden vietnamesisches League-of-Legends-Top-Teams aufgrund der in Vietnam geltenden Coronavirus-Restriktionen nicht an den kommenden LoL-Weltmeisterschaften teilnehmen können.

Kein Weg zurück..?

Die Teams befürchten, dass sowohl ihre Spieler als auch der Staff, Probleme mit der Einreise zurück nach Vietnam bekommen könnten. Obwohl COVID-19 das Leben in jedem Land dieser Erde betroffen hat und nach wie vor betrifft, ist Vietnam einer der Staaten, die bisher weitestgehend glimpflich davongekommen sind.

Das Land musste lange Zeit keine Todesfälle (zumindest laut eigenen Angaben) verzeichnen, doch auch dort ist die Zahl der Infizierten seit Mitte Juli erstmals im vierstelligen Bereich angekommen.

China hingegen gilt als das Land, in dem die Pandemie wohl ihren Ursprung hat und der Virus dort verantwortlich ist für tausende von Todesfällen. Die Angst der beiden vietnamesischen Teams nach einem Aufenthalt in Shanghai, wo die Worlds stattfinden werden, nicht mehr nach Hause zurück kehren zu können, ist also in gewissem Maße verständlich.

Die Weltmeisterschaft selbst soll am 25.September in einem, aus der amerikanischen Basketballliga NBA bekannten, Bubble-System starten. Für die freiwerden Plätze sieht Riot Games bis jetzt keinen Ersatz vor und möchte anstelle dessen in einem 22-Team-Format weitermachen.