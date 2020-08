Neuauflage aus dem Frühling - Das Finale der Prime League

Aus der offiziellen Pressemeldung

Die Prime League gibt heute bekannt, dass die Summer Finals der deutschsprachigen League of Legends-Liga am 16. August 2020 online zwischen FC Schalke 04 Evolution und mousesports ausgetragen werden.

Anzeige

Revanche für mouz?

Die Finalisten traten bereits im Endspiel der Spring Finals gegeneinander an und sind beide jeweils für die European Masters qualifiziert. Nun entscheidet sich, welcher der beiden Kontrahenten des Prime League Summer Finals 2020 den ersten Platz belegen wird.

“Dass wir mit FC Schalke 04 Evolution und mousesports dasselbe Finale auch im Sommer erleben dürfen, war zu Beginn des Splits im Juni genauso wenig absehbar, wie noch in der vorletzten regulären Spielwoche” so Franz Streckhardt, ERL Lead und Beauftragter der Prime League bei Riot Games. “Alle zehn Teams haben jede Woche erneut für den Einzug in die Playoffs gekämpft und sind dabei merklich an ihre Grenzen gestoßen. Innerhalb des ohnehin schon überragenden Splits war die Entwicklung der Teams ein fantastisches Zuschauererlebnis. Beide Teams müssen jetzt die letzten Reserven abrufen, denn das Finale wird ein Duell auf Augenhöhe, bei dem jeder kleine Fehler bestraft wird.“

Neben dem üblichen Rahmenprogramm von Analysen und Diskussionsrunden, wartet auf die Zuschauer auch die ein oder andere Verlosung. Das Finale der Prime League kann auf Twitch live verfolgt werden.

Die Prime League wurde Anfang des Jahres als erste exklusive deutschsprachige League of Legends-Liga von Riot Games, Freaks 4U Gaming und Sportfive ins Leben gerufen. Sie soll sowohl Profi- als auch Amateurspielern die Möglichkeit geben, in einem System zu spielen, das auch aus dem professionellen Sportbereich bekannt ist.