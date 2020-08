Nachdem die Worlds 2020 nun doch stattfinden gibt es für die League of Legends Fans einen weiteren Grund zum jubeln: Die LEC hat in einem Tweet den Termin für die Finalspiele des Summer Splits bekanntgegeben. Die Playoffs starten am 22. August, am 5. und 6. September finden die Finals statt.

Am 12. Juni startete die Saison, alle zehn Teams müssen in der regulären Saison 14 Bo1 Spiele absolvieren.

Die Playoffs

Platz 1-6 ziehen in die Playoffs ein, dort geht es dann im Double-Elimination-Modus im Bo5-Format weiter. Sicher dabei sind bislang nur MAD Lions und Rogue. Der Preispool beträgt satte 200.000 Euro, von denen der erstplatzierte 80.000 Euro, der zweite Platz 50.000 Euro und der dritte Platz 30.000 Euro kassiert. Viel wichtiger als das Preisgeld ist jedoch die Teilnahme an der League of Legends Weltmeisterschaft.

Platz 1-4 der LEC Summer Finals sind automatisch bei der Weltmeisterschaft in Shanghai dabei. Dort wird es um mindestens 2,5 Millionen US-Dollar gehen. Der genaue Preispool ist noch nicht bekannt, da Riot zusätzlich einen Anteil der Erlöse aus dem Verkauf von Ingame-Items mit in den Topf wirft. Wie hoch das endgültige Preisgeld ausfallen und wie es auf die Teams aufgeteilt wird, ist also noch nicht sicher.

Die aktuellen Standings der LEC

Aktuell sieht die Tabelle der LEC folgendermaßen aus:

Die LEC Tabelle. Stand: 05.08.2020 © Riot Games

Am Wochenende finden folgende Begegnungen der 8. Spielwoche statt:

Freitag 7. August :

18:00 Uhr: Team Vitality vs. Rogue Gaming

19:00 Uhr: Excel Esports vs. Origen

20:00 Uhr: Schalke 04 vs. Fnatic

21:00 Uhr: MAD Lions vs. Misfits Gaming

22:00 Uhr: G2 Esports vs. SK Gaming

Samstag, 08. August :

17:00 Uhr: Team Vitality vs. Schalke 04

18:00 Uhr: SK Gaming vs. Origen

19:00 Uhr: Excel Esports vs. Fnatic

20:00 Uhr: Misfits Gaming vs. G2 Esports

21:00 Uhr: Rogue Gaming vs. MAD Lions

Sonntag, 09. August :

17:00 Uhr: Misfits Gaming vs. Team Vitality

18:00 Uhr: MAD Lions vs. Schalke 04

19:00 Uhr: Origen vs. Rogue

20:00 Uhr: G2 Esports vs. Excel Esports

21:00 Uhr: Fnatic vs. SK Gaming

Die Plätze 3-9 der Tabelle sind fast gleich auf, daher könnte dieses Wochenende noch einige Überraschungen in der Tabelle bringen.