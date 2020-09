Samira, the Desert Rose ist der numerisch 151. Champion in League of Legends und kann ab sofort im Rift ausprobiert werden. Nach einer längeren Testphase auf dem PBE und einigen Problemen ist sie nun auch auf den Live-Servern verfügbar. So mancher Profi beklagt bereits ihre Kraft.

In den ersten Ranked-Games am Montag fiel Samira vor allem mit Multikills und einer Menge Schaden auf. Wie viel davon sich in den nächsten Tagen einpendeln wird, ist unklar. Stand jetzt wirkt sie schlichtweg viel zu stark.

Erneut greift Riot Games tief in die Trickkiste und präsentiert mit der gebürtigen Shurimanerin eine neue Spielmechanik, die es bis dato nicht gab. Die Kämpferin, die sowohl auf Nah- wie Fernkampfwaffen zurückgreift, baut im Zuge ihrer Auseinandersetzungen eine Stylekomboleiste aus. Je mehr Angriffe miteinander kombiniert werden, desto schneller agiert Samira.

Volle Kraft voraus

Die Komboleiste startet bei E und endet mit der Bewertung von S - ähnlich der Leistungsskala, die die Spieler am Ende einer Partie für die eigene Leistung präsentiert bekommen.

Q-Spell - Flair - ein Fernangriff, der dem gegnerischen Champion oder Minion physischen Schaden hinzufügt

W-Spell - Blade Whirl - Samira nutzt ihr Schwert und attackiert ihre Feinde einem Radius um ihren Körper herum

E-Spell - Wild Rush - Samira springt durch Gegner oder Verbündete und attackiert ihre Gegner mit einer Kreisbewegung

R-Spell (Ultimate) - Inferno Trigger - Ähnlich der ultimativen Fähigkeit von Overwatchs Reaper nutzt Samira ihre Schusswaffen, um in alle Richtungen immensen physischen Schaden auszuteilen - Wichtig! Diese Fähigkeit lässt sich nur dann einsetzen, wenn der Stylekombo-Rang bei S liegt

Neben Samira wurde zeitgleich der eigene Launch-Skin veröffentlicht, PsyOps-Samira.