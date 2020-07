Die Memes werden mit jedem weiteren erfolglosen Spieltag von Schalke 04 grausiger.

Was 1973 mit einem ungewollten Versprecher im aktuellen Sportstudio anfing, erfährt in den letzten beiden LEC-Splits wieder Hoch-Konjunktur. "Schalke 05", "Schalke 06" und aktuell schon wieder "Schalke 07". Das Internet ist voll mit entsprechenden Memes.

Schalke selbst übt sich in Selbstironie.

Dennoch ist klar, dass die Knappen die Meme-Tirade in den sozialen Medien lieber früher als später beenden wollen. Am besten Fall also schon im kommenden Spiel gegen das aktuelle Top-Team der LEC: die MAD Lions.

Wiederholt sich die Geschichte?

Die Voraussetzungen für das Spiel könnten dabei nicht unterschiedlicher sein. Auf der einen Seite der Tabellenletzte Schalke 04 gegen das Team der Stunde, die MAD Lions, die inzwischen sechs Spiele in Folge gewinnen konnten und lächelnd von der Tabellenspitze grüßen. Auch wenn auf den ersten Blick nur sehr wenig für das deutsche Team spricht, macht ausgerechnet das Spiel gegen den aktuellen LEC-Top-Seed Hoffnung.

Denn auch im letzten Split startete Schalke 04 mit 0:7 in die Saison. Auch damals stand das achte Spiel gegen den Tabellenführer - und wie wir inzwischen alle wissen späteren Champion - G2 an. Völlig überraschend ging der Sieg damals an die Königsblauen. Zwar wurden auch da schlussendlich die Playoffs verpasst, dennoch spielte Königsblau nach dem Sieg gegen G2 weitaus befreiter auf und konnte sich so bis zum Split-Ende wenigstens ein wenig rehabilitieren.

In der zweiten Partie des Spieltages geht es für Schalke gegen die Vizemeister von Fnatic. Diese waren eigentlich als Mitfavorit auf den Titel in den Summer Split gestartet, befinden sich aber ihrerseits auf einer inzwischen schon vier Spiele anhaltenden Niederlagen-Serie. Spätestens kommenden Samstag wird der Negativlauf eines der beiden Teams demnach beendet werden.

G2 muss auf Perkz verzichten

Nachdem der amtierende Champion letzte Woche eindrucksvoll das "El Classico" des League-of-Legends-eSports zwischen G2 und Fnatic gewinnen konnte, müssen sie diese Woche auf einen der Hauptprotagonisten verzichten. Luka "Perkz" Perkovic verkündete direkt im Anschluss an den Triumph über Fnatic, dass er eine kurze Auszeit einlegen und zur Entspannung in die Heimat nach Kroatien reisen wird.

Ihn ersetzen wird Kristoffer "P1noy" Pedersen. Der Däne ist als Ersatz-Bot-Laner offiziell ein Teil des Rosters und wird in seinem ersten Spiel für G2 direkt gegen seinen Landsmann Kasper "Kobbe" Kobberup und dessen Team von Misfits Gaming ranmüssen. Nicht die leichteste Aufgabe, da die Misfits zuletzt dreimal in Folge gewinnen konnten und mit G2 gleichauf in der Tabelle auf Platz 3 liegen.

Alle Partien des vierten Spieltags in der Übersicht

Freitag, 03. Juli:

18:00 Uhr: Team Vitality vs. Excel Esports

19:00 Uhr: MAD Lions vs. FC Schalke 04

20:00 Uhr: Fnatic vs. SK Gaming

21:00 Uhr: Rogue vs. Origen

22:00 Uhr: Misfits Gaming vs. G2 Esports