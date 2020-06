Wie immer, wenn es darum geht erste Einblicke in die kommenden Balance-Änderungen bei League of Legends zu geben, ist es auch dieses Mal wieder Lead Gameplay Designer Mark "Scruffy" Yetter, der die Überlegungen zum neuen Patch via Twitter öffentlich macht.

War's das für die Katze?

Insgesamt sechs Champions werden generft, sieben werden gebufft. SPORT1 gibt den Überblick:

Anzeige

Nerfs

Aphelios

Cassiopeia

Kalista

Ornn

Syndra

Yuumi

Buffs

Gnar

Lucian

Nocturne (Jungle)

Rakan

Ryze

Vi

Yorick

Vor allem die Abschwächungen der beliebten Bot-Lane-Picks Aphelios und Yuumi wird für Veränderungen in der League-of-Legends-Meta sorgen.

Erst vergangenes Wochenende konnten alle, die sich das LEC-Spiel zwischen Schalke 04 und Rouge ansahen, davon überzeugen, wie stark vor allem Aphelios in den richtigen Händen ist. In imposanter Manier schaffte es Schalke AD-Carry Nihat "Innaxe" Aliev nicht nur sekundenlang in einer 4-vs.-1 Situation zu überleben, sondern dabei auch noch ohne Hilfe zwei seiner Gegenspieler auszuschalten und die anderen beiden in die Flucht zu schlagen.

Mit Ausnahme von Yorick und Nocturne ist noch nicht bekannt, wie oder wodurch genau die einzelnen Champions abgeschwächt respektive verstärkt werden sollen. Auch zum Zeitpunkt wann Patch 10.13 letztendlich erscheinen wird, gab Riot Games noch keine weiteren Informationen.

Sobald sich dies ändert, findet ihr alles wissenswerte wie immer hier bei SPORT1.