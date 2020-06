Es ist wieder soweit: die LEC startet in die Rückrunde der Saison. Die besten Teams spielen in den kommenden Wochen um Punkte für die Teilnahme an den Worlds 2020.. © Riot Games

Florian Merz Lesedauer: 3 Minuten

