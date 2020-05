Sie waren die letzte Bastion, der letzte Vertreter der DACH-Liga. Mousesports hatte die Chance, der Favoritenrolle der Prime League gerecht zu werden, nachdem sich Titelträger Schalke 04 Evolution bereits verabschiedet hatte.

Vize mousesports soll es richten

Die Knappen mussten einen Tiebreaker spielen und wurden von den Movistar Riders aufs Korn genommen. Zwar verlief die Begegnung auf Augenhöhe und ging über 50 Minuten, jedoch wiegten die Fehler der Königsblauen schwer und passten nicht zum vergangenen Split. Zudem setzte Schalke in der entscheidenden Partie auf "Lurox" anstelle von "Gilius" und erntete dafür Schelte von den Fans.

Und GamerLegion? Der Dritte der Prime League marschierte souverän durch die Play-Ins und unterlag in der Gruppenphase schließlich ebenfalls im Tiebreaker gegen das Academy-Team von Excel.

Nun lag es also an mousesports. In den Weg stellte sich AGO Rogue, das Nachwuchs-Roster des LEC-Teams Rogue. Der First-Seed aus der polnischen Ultraliga ließ im ersten Game nichts anbrennen und fertigte das Team um "promisq" in unter 26 Minuten ab.

In Game 2 ließ sich mousesports zu einem frühen Dive hinreißen, der in einem Desaster endete. Satte 5:1 Kills waren es am Ende zugunsten der Polen, davon drei auf dem ADC "Woolite". In der Folge gelang es dem Ultraliga-Vertreter diesen Vorsprung effektiv zu "snowballen", also in eine noch größere Führung zu verwandeln. Alle Drakes gingen an AGO Rogue, über den Baron konnte Mouz nicht einmal nachdenken.

Zu keinem Zeitpunkt gelang es mousesports an die Leistungen aus der Gruppe und der Prime League anzuknüpfen. So wurde es eine deutliche wie verdiente Niederlage. Die Vorstellung der Ultraliga-Teams waren im bisherigen Turnier deutlich und überzeugend. Unter dem Strich wirkt die polnische Region um einiges stärker zu sein, als im Vorfeld erwartet.