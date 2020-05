In die europäische League-of-Legends-Szene kehrt ein wenig Normalität zurück.

Riot Games gab bekannt, dass die europäische Topliga, die LEC, mit Beginn des Summer Splits 2020 wieder in das Berliner Studio zurückkehren wird. Im gleichen Atemzug wurde jedoch bekanntgegeben, dass das geplante Summer Split Finale nicht in Schweden stattfindet. Die Finalspiele waren am Ende des Splits in Stockholm angedacht.

Die Inbetriebnahme des LEC-Studios erfolgt unter entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen und wird nur von einer handvoll Mitarbeiter durchgeführt.

Mehr Mitarbeiter geplant

Wie Riot durchblicken ließ, plant das Unternehmen mit voranschreitender Dauer mehr und mehr Mitarbeiter innerhalb der Studioumgebung einzusetzen.

Gegenwärtig existiert noch kein Plan, ab wann es für Zuschauern oder der Presse erlaubt ist, die Räumlichkeiten zu besuchen.

Die Macher von League of Legends möchten sich hierbei auch nicht unter Druck setzen lassen, da für sie die Gesundheit der Mitarbeiter und Spieler von essenzieller Bedeutung ist. Entsprechend wurden in der Vergangenheit mehrere Veranstaltungen wie der Spring Split entweder verschoben oder auf einen Digitalbetrieb umgemünzt, während Events wie das MSI (Mid-Season Invitational) gänzlich abgesagt wurden.

Den vergangenen Spring Split konnte G2 Esports mit einer dominanten Vorstellung gegen Fnatic für sich gewinnen.